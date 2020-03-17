金管會再出招穩台股 金融業8.5兆銀彈當後援

8.5兆金融業買股銀彈準備好了！金管會主委顧立雄17日表示，針對美股震盪，財金首長已開會討論狀況，會緊盯台股走勢，同時金管會在上周鼓勵上市櫃公司舉辦業績說明會、執行庫藏股後，本周已展開第二階段，即鼓勵金融業進場逢低投資績優股，同時會盯緊資金停泊卻不投資的在台外資動向。

據金管會統計，銀行、保險及證券自營商法定最大可投資額度扣掉已投資部分，最大還有近新台幣8.5兆元的投資額度，由各金融機構視市場狀況、上市櫃公司基本面等，自行評估投資。

如國銀目前最大可投資股票金額為新台幣1兆156億元，到今年2月底，銀行投資台股成本為1,902億元，還有8,254億元的可用投資額度，銀行局副局長莊琇媛表示，由各銀行視國內經濟發展及上市櫃公司體質，長線布局，投資金額每月會報銀行局。

保險業對股票投資加計公司債不得逾保險資金的35％，依1月底的可運用資金，最高可投資9兆4,712億元，目前保險業投資股票市值已有1兆5,687億元，投資公司債4,947億元，離法定投資上限還有7兆4,078億元額度。

保險局副局長張玉煇表示，去年保險業資本適足率（RBC）納入股票逆景氣循環措施，即計算股票風險資本時，會依大盤股價指數變化，滾動調整股票風險係數，景氣反轉會減少資本計提，有助平穩保險業資本需要，降低股票市場波動對保險業資本的影響，有助保險業可以逢低來進行布局股市。

證期局則表示，證券自營商依規定本來就有調節市場的功能，投資台股金額「沒有設上限」，就是由各券商的風險控管。目前券商自營部門在市場投資金額約390多億元，最高曾有逾千億元，而2月底券商淨值有5,124億元，若依此金額來抓，券商最多還有3～4千億元的投資能量。

金管會對台股發展已備好相關措施及劇本，第一招是上市櫃公司舉辦業績說明會，讓投資人掌握最新基本面，同時鼓勵執行庫藏股，上周到10日執行中的只有22件，到本月16日已加到43件，可執行金額90.8億元；同時也鼓勵投資人利用基金、ETF等定期定額長線布局台股。

第二波除了鼓勵金融業逢低進場承接績優股，顧立雄強調，外資賣超台股，但實際匯出金額比賣超金額小，代表很多外資仍Parking（停泊）在台灣等待機會，金管會也會緊盯外資動向。過去曾有道德勸說外資保管行應督促外資投資的措施，必要時可能祭出。