回顧20年降息史 那一年台灣降了10次

全球掀起降息潮，回顧台灣近20年利率變動，3次連續降息都跟全球景氣密切相關，分別是2000年網路泡沫、2008年金融海嘯與2015年景氣趨緩，2003年也曾因SARS疫情降息1碼。

3月以來，各國因應新冠肺炎（COVID-19）疫情紛紛降息。美國15日一口氣降息4碼後，紐西蘭跟著降3碼、韓國降2碼。中央銀行總裁楊金龍日前到立院備詢時也強調，降息的考慮面向絕不只是對實體經濟的刺激，還包括金融穩定，貨幣對內、對外幣值穩定，以及利率調整對銀行業的衝擊。

台灣目前重貼現率1.375%、擔保放款融通利率1.75%、短期融通利率3.625%，3項利率自2016年7月維持至今，為歷史次低水準。

由於台灣經濟跟出口表現密不可分，回顧2000年起台灣央行的6波降息，都跟全球景氣密切相關。

2000年底到2001年底，台灣一共降息11次，起因於2000年美國遭遇網際網路泡沫，宣稱最賺錢的網路新創一夕倒閉，加上2001年911事件，更重創消費者和投資人信心。當時台灣進出口貿易均縮減，加上民間投資保守，失業率攀升，導致民間消費不如預期，央行罕見地在2001年1年內就降息10次。

2002年的2次降息，各降息1碼（0.25個百分點），主要為台灣內部景氣雖然回溫，但內需市場不振，消費、投資需求仍緩。

至於2003年上半年，美伊戰爭結束後，央行評估先進國家景氣復甦不如預期，加上台灣3月份爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，衝擊外銷訂單與經濟活動，導致消費者信心下滑，企業投資趨於審慎，央行在當年6月27日宣布降息1碼。

而美國次貸風暴引發的2008年全球金融海嘯，不僅造成美國、歐洲金融市場動盪不安，也衝擊台灣進出口表現與內需市場，央行為減輕個人與企業資金成本，增進民間消費、投資意願，從2008年中到2009年初，一連6次降息，也讓台灣重貼現率於2009年2月來到歷史最低點1.25%。

2015年中到2016年中，則因為中國經濟成長趨緩，加上2015年底油價大跌，造成全球貿易量萎縮，對依賴出口的台灣是一大警訊。另外，由於台灣負產出缺口擴大，也就是產能多於訂單，導致勞動力出現閒置，央行因此4次降息。

當然，大降息之間也有連續升息的時期。分別是包括2003年7月到2008年6月，重貼現率從1.375%升息到3.625%，以及待金融海嘯緩步復甦後，央行也自2010年5月到2011年7月，把重貼現率從1.25%升息到1.875%。

（中央社）

🎯加入工商時報Telegram頻道 📱精選新聞不漏接! https://t.me/ctee_telegram