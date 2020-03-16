獨》財部召集八大行庫 百萬以下紓困案速批

據透露，財政部在今天傍晚5點半召集八大公股行庫總經理開會，重點不僅集中在紓困，且財部明確向行庫總經理指示希望紓困案「儘量簡化程序、儘量快速通關」，最後會議作成結論，除了在紓困的同時，儘可能「免加保證人、免增擔保品」之外，100萬元以下的小額紓困案將優先鬆綁。

該會議從5點半召開，一直到6點半左右結束，與會的八大行庫總經理大約在下午2點左右接到臨時開會通知，這場會議是由財政部次長阮清華召集、主持。

據了解，由於政院高度重視各大行庫辦理企業紓困的成效，因此在經濟部、交通部兩大部會都端出利息補貼方案及信保基金配合辦張的相關方案之後，接下來八大行庫對於新冠肺炎疫情的紓困成效，將正式入列財政部繼中小企業放款、台商資金回流配合貸款等政策放款之後，下一個配合政策的業務量管考指標。

據相關人士指出，財政部官員在會中除了轉達各行庫總經理政院對於紓困進展高度重視之外，也特別強調「效率」指出，企業已經出現流動性問題，現在是和時間賽跑，行庫動作要加快，以避免受災企業陷入更大的流動性危機：「要讓受災企業體會到政府對產業紓困的魄力和決心！」

對此行庫高層指出，現在各大行庫及信保基金都動起來，包括信保基金現行審批速度極快：「甚至今天送、明天就下來。」財政部也特別要求各大行庫，除了先受理客戶申請書之外，也儘量簡化內部審批流程。

行庫高層指出，包括經濟部、交通部的利息補貼方案都已經出籠，各大行庫今日已正式受理業者提出申請。其中，經濟部對於中小企業提出新資金申請的1.095％利息補貼，最高貸款金額2000萬元，每戶利息補貼金額以22萬為限；倘若屬於包括薪資支付、房租需求有關的資金，500萬元以內的補貼利率更好，達2.095％，而交通部則同樣給予新資金需求予以1.095％利息補貼，大企業集團，例如航空、大飯店等資本支出以3000萬元、週轉金以1000萬元為限，而中小企業例如小型民宿、飯店、旅行社等業者，則以1000萬元資本支出、300萬元週轉金支出為限。

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