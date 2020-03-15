行庫中小企放款 2月僅三家成長

財政部旗下八大公股行庫的中小企業放款最新統計出爐。八大公股行庫2月的中小企業或小微企業放款，新增戶數同步增加，但主要是靠包括合庫、一銀、台企銀三家的成長加持，其他行庫則幾乎均呈衰退，行庫主管解讀，最主要在於新冠肺炎疫情效應，使多家行庫的中小企業對外訪客受到影響。

總體來看，在上述三家行庫的加持之下，八大行庫全體的中小企業及小微企業授信戶數仍呈正成長，這些正成長來自於中小企業戶或小微企業戶的周轉金需求增加，有部分亦與新冠肺炎疫情帶來資金調度需求有關。

行庫高層指出，企業因新冠肺炎所需的銀行紓困3月下旬起進入高峰期，特別是3月起疫情成跨國性，包括歐洲、美國等開始進入疫情高峰，國外機票、旅行安排紛遭取消，旅行、航空業可說受災慘重。

財政部次長阮清華指出，在交通部觀光業紓困辦法通過後，已經要求公股行庫今起展開收件；據了解除了交通部之外，適用產業別更為廣泛的經濟部產業紓困辦法，預計會在本周二函抵各大行庫，對此各大行庫高層亦提前通令旗下全體分行，先行在周一就收件，絕不可回覆有紓困申請的客戶「尚未接到公函」來推拖。

以各大行庫的小企業戶及全體中小企業戶的放款、戶數等四大指標來看，合庫在資本額3千萬元以下的小企業戶放款餘額以2,678億名列第一，其他則名列第二，如全體中小企業放款餘額為6,785億元；台企銀則在放款戶數拿下第一，整體戶數及小企業戶數分別承作34,607戶、31,540戶；一銀則在中小企業放款餘額拿下第一，為6,993億。