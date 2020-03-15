疫情掃到 銀行業五大挑戰待解

新冠肺炎疫情不僅削減經濟成長動能，企業和家戶的財務困境正向銀行業擴散。牛津經濟研究院、標普近日都詳細分析銀行業受到的衝擊，針對五大領域示警，包括信貸質量下降、流動性緊縮、壞帳上升、客戶財務脆弱上升和金融穩定度受到威脅。

此外，銀行財管部門因無法和客戶見面，出現客戶退出市場、客群流失的風險，估測手續費及佣金收入將進一步縮減。

標普全球評級已二度調降今年亞太地區GDP成長率預測值至4％，下調0.8個百分點，出現2009年以來的最低水平，遠低於近十年平均的6％。標普全球評級亞太區首席經濟學家羅奇表示，亞太區在新冠疫情過程收入損失約為2,110億美元，亞太區銀行業增加1千億美元的信貸成本，「將給整個地區的資產負債表帶來漏洞」，有些經濟活動將永遠消失。

以一個月內下跌超過30％布蘭特油期價格為例，牛津經濟研院新興經濟市場研究團隊指出，1980年曾發生國際油價崩盤，65％的大宗商品生產國的主權債務意外大幅增加，高達GDP的四成，還發生近七成的政府公債出現違約，如果價格無法適當回升，進而衍生部份新興市場貨幣難以控制的貶值，直接危及金融穩定度，也會造成個國家財富重新洗牌。

牛津經濟研究院指出，實體經濟中還可能還會面臨更嚴重的財務衝擊，企業和家庭的財務困境將會隨市場冷清、無薪假、疫情隔離、消費急凍等，會擴散成為銀行業的壞帳上升。目前部分國家還祭出企業紓困，紓緩企業流動性的壓力，但是全球的疫情目前看來沒有緩和，銀行業的主管已經需要作最壞的打算。

外銀主管指出，美股短時間內跌入熊市，銀行客戶因資產短時間快速縮水，首先就面臨信貸品質生變、財富脆弱度上升，客戶能掌握的流動性變差，不巧剛好是融借的客戶，根本來不及補進保證金，下單系統自動斷頭，惡化銀行和客戶之間的互動與信任。

此外，因擔心病毒擴散而減少和客戶見面，客戶實際上因市場暴跌早已心情惡劣，銀行端在無法及時服務下，客戶退出市場的心志堅定，就不可能迅速返回，「客戶不交易、銀行的手續費及佣金收入就沒了」。