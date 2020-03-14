宅經濟疫軍突起 網購、追劇、外送 刷對卡省很大

瞄準這波防疫興起的宅經濟商機，國銀紛端刷卡牛肉，對五大類宅經濟消費：海外網購、追劇影音平台、美食外送平台、線上量販與國內網購通路祭出優惠。其中兆豐銀給到最高53％現金回饋超阿莎力，永豐銀則鎖定數位學習消費打折，國泰世華銀則對大型網購平台推出最高12.5％刷卡金回饋。

特別的是，星展銀針對有刷卡消費的卡友提供45天、12,000元的法定傳染疾病慰問金保障。

宅在家就會想買東西，在海外網購部分，國泰世華針對指定電商平台像是momo、PChome、Yahoo、蝦皮、淘寶等，祭出單筆滿額享最高12.5％刷卡金回饋，中信卡則針對家樂福線上購物滿額現折100元及11大電商最高現折1,000元；台新銀則是針對國內網購平台在防疫、開學、生活用品等刷台新享最高3,800元回饋，若在街口APP綁定台新街口聯名卡刷卡消費，再享6％回饋，回饋將近16％。

至於公股的一銀除了有刷卡單筆分期滿30,000元登錄享4,500元刷卡金回饋，使用iLEO信用卡或Wonderful星璨卡至網購通路消費額外再享最高2％現金回饋；至全國電子線上購買如空氣清淨機等防疫精選特惠商品，刷卡再給2％優惠。

對「追劇族」來說也要好好把握此波折扣。華南銀就針對愛奇藝、Netflix、Catchplay、等給8％現金回饋；中信LINE Pay卡則針對LINE TV指定網頁給8％回饋；北富銀J卡則針對myVideo、MyMusic、Netflix等8大知名影音平台及台灣大寬頻、凱擘大寬頻、台灣寬頻三大有線電視刷卡最高9％回饋無上限。

美食叫外送也成趨勢。各銀行對美食平台也祭出優惠，花旗卡不只在Foodpanda訂餐滿300元，輸入指定優惠碼可現折30元，還有3月免費外送超省優惠。其他像星展、中信、國泰世華、台新、北富銀、一銀、兆豐銀、合庫、華南、彰銀等也都祭出優惠，其中兆豐銀與foodpanda及Uber Eats合作，推出刷卡最高可獲得53％回饋優惠。

若不得已出門，銀行的優惠也很多。台新推出7月31日前會員綁定台新@GoGo卡支付Go Share或WeMo騎乘金，即享最高3.5％回饋。台銀的主打卡「一卡通導盲犬認同卡」除可盡愛心做公益外，在五大網購通路刷卡消費，還能有最高6％的現金回饋。