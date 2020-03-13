高雄銀10億蓋新總行 未來高雄新地標

高銀斥資10億蓋新總行 預定2024年完工啟用

高雄銀行（2836）購買鄰地，合併現有總行基地，將耗資10億元以上，興建高銀總部大樓，預定今年底、明年初動工，2024年完工營運，位於高雄農16特區的新建物，將成為高雄的新地標之一。

高銀13日表示，為了改建新總行大樓，12日已與現有總行鄰地的王姓地主簽訂土地買賣契約，買進167坪土地，購地總價約2.678億元。

高銀表示，既有高銀總行大樓的基地面積約309坪，加上新購隔鄰土地167坪，合計約476坪，高銀將規劃興建新總行大樓，預估興建20到25樓的大樓，興建成本介於8到10億元之間，預定今年年底或明年初，開始動工興建，預定2024年完工啟用。

高銀指出，新的高銀總部大樓，規劃的樓地板面積，可望較現有大樓倍增至3,000坪上下，不僅有利於總行各單位合署辦公，大幅提升經營效率，對於活絡高雄不動產與振興地方經濟，也都有正面幫助。

高銀表示，高雄銀行配合高雄市政府各項提振高雄在地經濟的政策任務，包括去年宣佈的「金融三箭」，分別針對在地招商、小微新創、以及青年購屋，推出超低利貸款，開辦後反應熱烈，尤其是「高雄市招商企業融資專案」、「雄速貸」、「安居高雄市民首購優惠房貸專案」、以及「線上青創貸款」相當受到歡迎，有助吸引產業投資高雄、青年安居高雄不必外漂，繁榮高雄經濟。

高銀指出，近期新冠肺炎疫情蔓延趨勢未止，嚴重影響經濟與民生，高雄銀行也配合政府執行各項紓困政策，並推出「齊心防疫高銀最相挺方案」，以年利率1.58％放貸協助微型資金周轉，幫助業者度小月。

(工商時報 顏瑞田)

高雄銀行簽約購地蓋新總行 未來高雄新地標

高雄銀行為改建新總行大樓，12日與現有總行鄰地王姓地主簽訂土地買賣契約，購地總價為2.678億元，面積約167坪。

土地完成移轉後，將以476坪基地規劃興建新總行大樓為未來高雄地標建築，樓地板面積可望較現有大樓倍增至3,000坪上下，不僅有利於總行各單位合署辦公，大幅提升經營效率，對於活絡高雄不動產與振興地方經濟，也都有正面幫助。

（工商時報 孫彬訓）