台灣Pay跨超商 衝防疫行動支付

新冠肺炎疫情升溫，行動支付也成為重要的「防疫金融交易」一環，對此「台灣Pay」再次啟動與便利超商全新合作內容，與萊爾富超商、OK超商、一銀、彰銀共同出擊發動最新的行銷攻勢，直至5月底止，單筆交易結帳金額滿60元，就能免費吃營養滿分的「茶葉蛋」。

本次「萊用台灣Pay 送蛋超OK」活動，可說是近來少見的跨超商、跨銀行聯合推動行動支付行銷，對此財金公司指出，近來正值新冠病毒及流感疫情期間，「台灣Pay」身為最貼近國民生活的行動支付平台，在防疫期間多用行動支付更能避免接觸感染，而選擇「茶葉蛋」作為主角商品，則希望在防疫期間讓國人多補充蛋白質為健康加分。

用「台灣Pay」來作支付，只要出示手機條碼給店員掃碼就能完成交易，財金公司認為，這樣的交易方式，因此能避免現金交易及找零，也降低病毒依附傳遞，進而有效降低接觸染疫的風險，因此在疫情期間，行動支付不只便利，更有防疫的正向幫助。

這次行銷活動直至5月底止，只要出示「台灣Pay」付款條碼，單筆交易結帳金額滿60元以上即獲得「茶葉蛋」兌換券1張，對此萊爾富便利商店限量3萬張、OK超商限量2萬張，財金公司也特別指出，由於兩家超商的回饋張數一用滿，將提前結束活動，因此得趁早參加。

除了發動跨超商系統的行銷攻勢，「台灣Pay」的其他優惠活動也以主打「防疫行動支付」為主軸，在近期內登場，包括至4月7日止，在全家便利商店出示付款碼，單筆滿100元享回饋15元，每扣款帳戶最高上限300元；至4月8日止，在頂好超市單筆滿250元回饋50元，每帳戶或金融卡最高上限300元，及JASONS超市單筆滿300元回饋60元，最高上限360元；至5月21日止，在全聯福利中心單筆滿300元以上，即可享福利卡300福利點回饋，單張福利卡每周限回饋兩次。