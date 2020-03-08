數位金融開打 銀行加快轉型

國際調研機構Juniper Research最新報告指出，數位銀行用戶總數將從2020年的24億，到2024年時增加到36億，即四年內會增加54％，而且這僅是數位金融服務的催化過程之一，美國銀行、西班牙對外銀行（BBVA）、摩根大通（JP Morgan Chase）等三大傳統銀行，已確定掌握數位轉型的全球領導地位，也掀起跨國銀行新一波的競爭態勢。

另一方面，新冠肺炎疫情打亂亞太供應鏈的正常秩序，帶給供應鏈現金流的新挑戰，意外讓外界看到供應鏈金融財務解決方案的可行性，除了大型銀行強化與R3等區塊鏈聯盟的試點合作機會，部份新創事業也冒出頭角，如安誼金融（Assured Asset Management）最新研發的金融科技「可追溯應付賬款」（TAP）。

Juniper研究員梅納德（Nick Maynard）發表全新研究報告，發現多家國際級銀行在2019年對數位轉型和創新數位產品進行大量投資，短時間內就在銀行圈形成新的定位。

例如美國銀行同時推出Erica聊天機器人和大範圍的數位解決方案，客戶使用數位服務意願和數量都有明顯增長。BBVA的BBVA開放平台量提供API形成新的生態。摩根大通導入的試驗性區塊鏈，也和競爭者拉開距離。

數位轉型是所有企業當前必須跟上的重大工程，梅納德認為，銀行業的數位金融服務不是投入資金就可以，從各大銀行已導入的數位改造，顯示業者已經很有執行力，「但數位轉型沒有終點，銀行必須更為關注外部環境變化，保有數位領導地位所需的新戰略」。

從企管顧問業The Financial Brand調查顯示，數位金融轉型的成果，前三項分別是改善客戶經驗、提升數位產品上架或服務增加，和強化創新流程，成功滿意度都沒有超過50％，而監管單位十分要求的法遵、風險管理等更低於20％。

安誼金融主管也就供應鏈金融指出，銀行行業若欲在平台建制、效率提升，除了從源頭就用區塊鏈技術進行資料加密，此外有兩個關鍵點，一是信用度，一是融資成本，這些都是很棘手複雜的工程，還有很大的成長空間。