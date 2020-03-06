校園徵才一延再延 金控MA培訓祭緊急方案

新冠肺炎疫情延燒，原訂今（7）日舉行的台灣大學徵才博覽會一延再延，原本擬延至3月28日、最新決定是延到5月9日，並取消室內的企業說明會與參訪，讓每年將校園徵才視為重頭戲的各大金控公司，3月徵儲備幹部（MA）進度大受影響，緊急祭出線上及視訊因應方案。其中，中信金控決定將MA學長姐系列簡介影片放上社群網站，國泰金控更首次舉辦「線上直播徵才秀」，將找來網紅關關與國泰金高層一起互動吸睛。



每年3月開始的校園徵才，成為各大金控搶人才的重要戰場，但今年因為新冠肺炎疫情升溫，台大率先宣布延至5月9日，金控業者多表示將配合學校改期，但由於3月都是各大金控MA報名月，無法等到5月，所以各金控紛紛祭出奇招募兵。



國泰金表示，今年徵才有部分會採取「線上面談」，且21日將首次舉辦「線上直播徵才秀」，由國泰金總經理李長庚、國壽總經理劉上旗、國泰產險總經理陳萬祥、國泰金資深副總孫至德、國壽執副林昭廷等與網紅一起互動，突顯國泰金的特色，並吸引年輕人的目光。國泰金指出，今年MA採共同甄選，共計需才46人左右，將導入非同步視訊面試，讓應試者錄好面試影片，即不需重複應試、南北辛苦奔波。



中信金則指出，今年規劃在臉書粉絲專頁舉辦線上徵才，將陸續推出一系列簡介影片，由各組別MA學長姐分享業務內容；16日將舉辦線上說明會，讓求職的學子在防疫期間透過線上一樣可以獲得第一手的應徵資訊。



台新將結合線上與線下活動，推出線上社群互動，即「儲備菁英專案線上說明會」與「一日MA」系列微影片，透過學長姐經驗分享，幫助新鮮人更加認識台新金。甄選方式亦優先變更為視訊面試。



玉山金亦啟動數位廣宣，且甄選網站在2月26就上線，報名至3月底截止，預計甄選MA、財金儲備幹部（TA）、科技儲備幹部（TMA）合計50位。開發金則表示，2020年的MA招募收件至3月底，最快今年7月展開儲備幹部培訓，預計招募20名。