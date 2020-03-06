瑞銀調查 台灣藏家 千禧世代占47％

瑞銀《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》在全球發布，其中調查發現，台灣富翁們很敢出手買下中意的高價藝術品，2019年來自台灣的收藏家所購買的單件藝術品，價格近280萬美元，創全球各市場的最高價。瑞銀集團台灣區總經理陳允懋6日表示，台灣藝術市場相較全球處於新興階段，收藏家的購買力卻最為集中，特別的是，台灣收藏家近一半屬千禧世代，是檯面上企業家們的第二、三代。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區資產配置主管Adrian Zuercher在專訪中表示，藝術品市場2019年的市況，交易規模達4,050萬筆、銷售額估計641億美元，前三大藝術品市場為美國、英國和大陸，全年總銷售額雖輕微跌幅，但半數大陸受訪經銷商仍預期，銷售額於未來五年將會增加。

Adrian Zuercher指出，調查結果也透露了令人驚訝的現象，千禧世代收藏家是最活躍的買家，也是花費最多的買家，近兩年平均支出總額為300萬美元，是嬰兒潮世代支出的六倍以上，而亞太區的財富增長正領先全球，也可以看到愈來愈多企業家躋身富豪行列，以及女性與千禧世代的加入藝術品市場。

巴塞爾藝術展發源自瑞士巴塞爾市，隨著亞洲財富的成長，藝術投資的需求顯著成長，巴塞爾藝術展因此擴展到香港，以及較台灣迷你版的台北當代藝術博覽會。今年受到新冠疫情蔓延影響，原定3月19日舉行的巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel HK）被迫取消，被視為亞洲藝術市場今年的最慘事件。

《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》由瑞銀在全球最新發布，由文化經濟學家Clare McAndrew博士撰寫，整合瑞銀集團的研究成果。針對美國、英國、法國、德國、新加坡、香港、台灣和日本的七大市場高淨值富裕人士，進行調查。

該報告指出，接受調查的台灣收藏家中，47％屬於千禧世代，有半數曾在線上平台購買5萬美元以上的作品，也帶來台灣透過線上購買藝術品的平均價格，在全球最高，雖然如此，台灣收藏家們仍認為，藝術博覽會才是最重要的購買管道，98％收藏家透過藝術博覽會購買，因此，藝術展成為全球藝術市場的核心，此項管道2019年總銷售額達166億美元，占全球經銷商總銷售額的45％。