永豐銀簽署赤道原則 實踐責任授信

為實踐責任授信（Responsible Lending）並回應聯合國永續發展目標（SDGs）與巴黎氣候協定（Paris Agreement），永豐金控子公司永豐銀行日前簽署「赤道原則」（Equator Principles, EPs），成為國銀第六家、全球第102家赤道銀行（Equator Principles Financial Institutions, EPFIs）。

永豐金控總經理朱士廷表示，銀行雖非高耗能產業，卻因掌握支撐經濟運作的關鍵金流，在全球低碳化議題上扮演重要角色；經由依循「赤道原則」將ESG議題納入融資風險決策過程中，關注客戶是否瞭解氣候變遷對營運帶來的風險與機會，以及對財務績效的影響，以進一步積極採取因應措施。

永豐銀行總經理莊銘福表示，2014年起永豐銀就將「赤道原則」精神納入做為融資審核的評估因子，本次簽署「赤道原則」，將進一步落實管理大型專案融資案件在環境（E）、社會（S）、治理（G）等面向的風險，也將爭議性、敏感性產業明訂為避免承作及關注表列清單。

永豐銀近年致力發展永續金融商品，包括推動太陽能融資專案、發行綠色債券等，大力支持再生能源及綠色環保產業發展，獲得卓越成效，為唯一連續四年獲經濟部「光鐸獎－優良金融服務獎」肯定的銀行業者；2019年12月則以農產智慧交易平台、綠能融資二項服務，獲國際知名財經雜誌The Asset頒發「The Asset ESG Corporate Awards 2019」雙料ESG大獎。

除透過金融商品與投資、融資活動展現對永續環境的實踐，莊銘福表示，藉由舉辦公益活動擴大社會參與及影響層面，例如，攜手台灣環境資訊協會號召民眾與員工一起做環保，並透過環境教育向參與者宣導正確觀念。永豐銀行將以實際行動善盡企業公民義務，實踐永續金融，邁向「以金融成就美好生活」的企業願景。