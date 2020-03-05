關貿區塊鏈結盟 瞄向歐洲

關貿網路營收及獲利不斷創新高，股東也有好康。關貿網路董事長許建隆指出，日前關貿董事會已有決議，今年將配發現金股利每股1.75元；今年關貿將運用在區塊鏈的發展利基及參與跨國聯盟的優勢發展「科技外交」，助攻台灣建立「全球貿易網」，加速台灣跨國通關及物流的效率。

繼新南向告捷之後，許建隆也透露下一個結盟目標將是歐洲，目前以比利時可能性最高。

以關貿網路5日每股40.2的收盤價計算，關貿網路的現金殖利率高4.35％。關貿年營收在2015年前平均10、11億元，2016年起一路往上，自2016年的12.4億元一路成長至2019年17.25億元，EPS則從每股 1.37元進展到2019年的1.96元，預計2020年可望突破2元。

關貿的科技外交目標是協助政府突破外交限制及發展新南向，近兩年來由許建隆親自領軍，已展現相當的成果。

目前關貿和其他國家簽訂的區塊鏈合作協議主要有兩種，一種是與韓國、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓業者簽訂的「電子產證（ECO）交換合作協議」，另一種則是和泰國、新加坡、菲律賓、印度、紐西蘭所簽訂的「跨境貿易區塊鏈技術合作協議」；而一個發展目標，關貿已著眼在發展跨境貿易的「產品溯源」服務。

許建隆說，關貿網路今年將朝向C端領域、行動化及金流服務發展，也開發出不同的App，包含運用行動身分驗證技術，讓國人跨境購物可實名認證的報關委任App（EZWAY），保障網購民眾個資及提升報關便利性；協助民眾記錄開車軌跡數據，透過大數據分析比較，讓車險公司對優良駕駛行為者可推出優惠保費的智慧車險App；及與中國醫藥大學醫院推出民眾醫療就診的行動聚合支付App。

關貿網路同時希望進一步樹立「資安品牌」的形象，日前已新推出因應新型「社交工程攻擊」駭客行為的「資安攝影機」，及專為中小企業設計的月租型「資安閘門」，降低中小企業戶的資安成本。