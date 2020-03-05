寶德債權銀行會 拚兩周內有共識

寶德能源宣布破產後，兆豐銀行5日首度出面召開債權銀行團會議，寶德能源董事長黃世岳也與會，這也是寶德經營高層在宣布破產後首度在銀行團面前露臉，這場會議昨日下午一點半召開，歷時三個多小時，最後銀行團決定，對於管理銀行兆豐銀所提四大問題，會在兩周內凝聚共識，以加速擔保品處分進度。



對於四大議題，與會人士透露，首先是位於雲林麥寮的廠房先前信託給兆豐銀，如今是否解除信託；第二是銀行是否同意寶德能源破產；第三為是否由兆豐銀代表銀行團採取聲請假扣押、支付命令、本票裁定等三大銀行債權保全程序；最後則是建築物本身的鑑價費用及維護費用是否先由銀行團墊付。



債權銀行指出，寶德能源的銀行債權分布相對單純，主要就是90億元和32億元的兩筆聯貸，由於這兩筆聯貸案管理銀行都是兆豐銀，因此昨日會議也是由兆豐銀出面召集。



據悉，對於上述四個問題，十多家債權銀行已表示會在兩周內簽報回覆。兆豐銀昨日也詢問其餘銀行對鑑價公司名單的意見，希望最快下周就展開接洽鑑價公司的作業。



其中對於信託問題，債權銀行指出，現在的確面臨「兩難」，因為若要繼續信託，「錢從哪裡來是一大問題」；但倘若解除信託，很容易招來其他債權人如供應商等，用「普通債權」來作債權請求，挑戰銀行債權的保障，因為信託的功用，就是在於排除第三債權人的要求，一旦「斷炊」，就會有後續的債權確保風險。



寶德向法院提出破產聲請之後，依往例法院會來詢問銀行團的意見，對於是否同意破產，據了解，其實銀行團已達成共識，至少法院發下破產裁定後，銀行就可展開擔保品的處分，至少不會像進入重整案把銀行給「卡死」；也由於不希望影響擔保品處分進度，全體債權銀行應會同意寶德能源破產，且等法院破產裁定就會展開擔保品處分。



也有債權銀行特別指出，寶德能源本身是座「化學廠」，破產與否，拖延久了還有「公安」疑慮，因此法院最好可儘速作成裁定。