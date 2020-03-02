新冠效應 行庫網銀業務踩油門

新冠肺炎疫情擴散，反倒讓公股行庫網銀業務大躍進。根據八大行庫的最新內部調查，2月新冠肺炎邁向高峰的同時，銀行虛實通路的業務量也出現明顯的「此消彼長」，各大行庫的分行臨櫃交易量普遍平均衰退兩至三成，但以轉帳、匯款為主的行動銀行、網路銀行交易量卻顯著增加一、兩成。

其中，兆豐銀以存匯為主的網路轉帳交易更比去年同期大幅成長77％。

根據八大行庫最新的內部調查，包括台銀、兆豐、華銀、彰銀、台企銀等大型行庫都明顯觀察到臨櫃客戶減少的現象，其中龍頭銀行台銀臨櫃來客數減少21％、兆豐銀平均分行來客數減少26％，彰銀也減少大約20％、台企銀則減少約5～6％、華銀減少約一成。

目前各行庫唯一實體分行通路未受影響的是第一銀行。根據一銀最新統計，2月每家分行平均日來客數為201人次，比起去年12月的193人次為高，但數位化通路的滲透率，仍比去年底多出超過二個百分點，目前全行的數位化通路使用率已超過82％。

有些過去人潮擁擠位於鬧區的分行，甚至減少五成。行庫主管指出，來客量減幅多達四、五成的分行分成三種類型：一是都會區及大型來客數較多的分行；二是街區一般人潮較多的分行；三是科學園區，特別是科技新貴林立的竹科，疫情升溫之際，周圍分行的來客戶減少也非常顯著。

實體分行臨櫃通路業務量減少，推動通路移轉，特別是存款、轉帳這些網銀、行動銀行「基本款」業務的移轉速度更快，例如兆豐銀行除了線上轉帳業務量大增之外，刷卡量也成長兩成、基金網路下單成長更高達三倍，甫推出一個多月的機器人理財業務成長量亦超過一倍。

以270家分行位居全國分行通路之冠的合作金庫，非臨櫃通路包括新台幣與外幣的存匯和基金下單等線上交易筆數也增加約3％。華南銀行今年2月比起去年12月的月均量，線上交易人次及筆數分別成長16％及23％；台企銀的行動及網路銀行的交易量也出現14％的顯著增幅。