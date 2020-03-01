機器人理財吸睛 七銀行卡位

國銀看好「機器人理財」商機，包括永豐、中信、台北富邦、國泰世華、台新銀、王道銀、兆豐銀等都陸續推出智能理財服務，主要鎖定無理專服務的小資族，最大特點就是不必理專、投資組合透過電腦運算自動再平衡。

兆豐銀「理財e把兆」機器人理財今年1月上線，成為第一家跨足機器人理財的公股銀行，第一階段將鎖定約3～5萬戶已開立基金帳戶但還沒有投資的存款戶。

根據兆豐銀規劃，理財機器人上線後，將有16個小機器人肩負起為投資人理財的重責大任，包括自動配置多元市場及多重資產投資組合，達到分散風險的效果。投資人只要花幾分鐘選好投資偏好，就可獲得最佳投資組合，輕鬆在線上下單交易。

中信銀指出，自2017年5月推出「智動GO」線上智能理財服務後，兩年來網頁累計瀏覽人次破百萬，期間雖歷經市場多空洗禮，所有投資組合投資報酬率介於1.17～15.28％。智動GO與市面上智能理財產品最大的差異，來自於智動GO的「自動再平衡」機制，能自動按照投資人設定的策略直接調整投資部位，掌握市場先機。

中國信託智動GO目前有安鑫、富利、趨勢共三大投資策略、12種投資組合，投資範圍涵蓋中國信託銀行架上逾2,200檔基金，其「自動再平衡」功能來自每種策略背後的特定投資模型，當投資模型偵測到市場超漲或超跌時，會自動發出警示訊號，並根據對未來市場的預測，調整資產比例與投資標的。

永豐銀指出，永豐ibrAin針對個別客戶的理財需求，依據其個人基本資料、投資期間及目標金額等，依演算法計算出最佳投資組合，並以美國股市及非美已開發股市ETF，加上美國長、中、短期公債ETF為標的，期許透過兼具目標達成及風險控制的配置方式，累積實現目標的能量。

永豐銀行財富金融處處長徐德里表示，永豐ibrAin以長期穩定投資為基本價值，挑選低管理費、高透明度的股票型與債券型ETF，提供超過6萬組客製化投資建議；同時，系統每日自動化監控市場波動，依據個別投資組合的目標達成率以動態再平衡方式調整，協助個人資產穩健成長。