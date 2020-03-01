八大行庫換血 今年1,500 退休

戰後嬰兒退休潮席捲，將使老行庫的世代交替加速。根據八大行庫內部估算，隨著60歲以上行員將陸續屆齡退休，以台銀、土銀兩大國營銀行為首及三商銀屬戰後嬰兒的世代，已進入退休高峰期，倘若再合計現在提前退休約占屆退人口三分之一強比重的情況，今年八大行庫的退休人次將上看1,500人，世代交替的「換血」速度將加快。

行庫高層分析，近幾年金融圈變化速度遠甚於過去，包括數位金融、法遵、洗錢防制、資訊系統開發等新竄起的營運管理需求，讓不少資深行員疲於奔命，加上年改效應，儘管去年的13％優存尚未波及已民營化的公股行庫，但這些行庫的員工仍害怕在職期間優存被砍，這些因素使提前退休的行員人數比前幾年高出甚多。

這波退休潮，兩大國營銀行台銀、土銀正好將要進入高峰期。土銀人資部門相關主管指出，預估2020年、2021年的65歲屆齡退休人數均為200人，一直到2023之前，每年屆退人數大約都會在這個水準，這波退休潮還將再持續三年。也因此，接下來每年的新行員招募，都會是土銀的重頭戲，招考人次的規模也顯著較往年增加。

台銀今年則估屆退有150人，並從今年起開始進入退休高峰期，台銀主管指出，這種規模的屆退會一直持續到2023、2024年。三商銀方面，彰銀、一銀近二年的屆齡退休人次分別在120人、150人，相較前幾年的退休規模，人數同樣顯著增加。

合庫2019年屆齡退休230人、今年屆退則有159人，彰銀則估計屆退約150人，兆豐銀今年屆退則約有300人；一銀在2019年一共有164人退休，其中除了屆退123人，自請退休的部分也有41人；華銀今年則約100人屆退，去年則有約170人退休，其中50人是提前退休，二家銀行的提前退休人數約當屆退人數的1/4至1/3。