疫情蔓延 日本央行淡定利率不變

日本和韓國，是新冠疫情蔓延最慘的兩個亞洲國家，且持續危及到民間消費信心、生產供應鏈，法國外貿易銀行市場研究部指出，就總體經濟來看，日本經濟現在可說是「處於衰退的邊緣」，但換個角度來看，疫情快速擴散帶給金融市場動盪，日圓對美元匯率出現快速走貶，解緩了日本央行進一步寬鬆貨幣的壓力。

隨著新冠疫情爆發對日本經濟的打擊越來越明顯，牛津經濟研究院2月下旬已實際調降日本2020年GDP年增率至0.2％，遠低於去年底和1月間各機構預測的0.5％，該院研究團隊和法國外貿銀行均認為，第一季對中國出口下降、觀光遊客減少，甚至連鎖反應到日本內部消費動能放緩，都是GDP難以挺過疫情的多面向因素。

牛津經濟研究院指出，旅遊業是日本過去7年來，少見發展蓬勃的日本產業， 2019年有84％的海外遊客來自亞洲，其中30％的遊客來自中國大陸，目前情勢已十分明顯，日本旅遊業正受到嚴重影響。

動用財政振興政策、或央行降息，對市場大灑錢，是目前多個亞洲國家應對新冠病毒的財經對策，法國外貿易銀行認為，日本安倍政策早先的一些作為，如指示日本央行大量購買日本國債，使得日本央行目前在對策找尋上受到制肘，「我們預計，日本央行不會有重大政策轉變」，該行主管指出，日本央行也會擔心進一步放寬的副作用，只要日圓不大幅升值，日本央行的貨幣政策就不會動搖。