避險升溫 美元優存掀熱潮

新冠疫情衝擊金融市場，避險情緒升溫，尤其美元後市看漲，民眾看到好價格積極搶進買匯風潮，銀行也順勢推出外幣優惠存款搶客，年後針對一波資金回籠祭出美元優惠存款，還有不定期的「換匯快閃」，成為外幣資金配置好工具。

中信銀表示，該行每月限額快閃換匯舉辦將滿一年，統計2019年3月推出以來，再購比率近四成，顯示民眾更能掌握時機進行外幣資產配置，快閃換匯往往秒殺。其中自動化通路換匯日的金額年平均成長61％，人數增加逾80％，內容則包括美元最高減美元3.5分，日圓最高減日圓0.14分。新開立My Way外幣數位存款帳戶，6月底前換匯優惠美元最高減免4分，單月一次外幣ATM提領或存款免手續費優惠，約可節省新台幣100元。

台新銀年後推出的「美利升活外幣活存專案」，強調是最優惠的外幣活存。該行指出，依規定限新資金適用，五個月美元專案年息2.5％，門檻僅3,000美元即可承作，中途有資金需求可隨時提領，有利資金調度靈活性，累計至2月底結束前，吸金約新台幣逾260億元。

玉山銀行2月的「玉山特匯日」，則是提供六個月美元定存，該行說明，特匯規定為3.8萬美元適用年息1.9％，1.6萬美元適用年息1.85％，及2,000美元適用年息1.75％，且同樣可透過行動／網路銀行進行搶購。未來仍會不定期適時推出相關優惠。

永豐銀金鼠年開春推出搶美元新資金專案，該行零售金融處處長吳建毅強調，手上持有閒置資金民眾，可透過美元定存做為外幣資產穩健配置的一部分。即臨櫃辦理新資金外幣定存，包括由他行轉帳匯入、換匯或現鈔存入等，均可適用3萬美元起、美元定存五個月期年息最高2.08％，薪轉戶、尊榮理財及房貸等，則提供美元定存五個月期年利率1.98％優惠，且不限新資金，他行匯入外幣新資金，臨櫃可獲匯入免手續費。

吳建毅補充說，小資族也可透過網路銀行及行動銀行辦理外幣定存，首創銀行業超低門檻的100美元即可起存，透過「大戶DAWHO」數位帳戶線上換匯，可獲減1.5美分的減分優惠，綁定該行LINE官方帳號，3月6日當日指定時間內可獲美元換匯減4美分優惠。

新光銀行美元優存專案，包括財管或一般客戶都適用，規定10萬美元以下年息1.9％，10萬美元以上年息2％，3月底前或限量等值新台幣20億元。