我2月CPI年增率 恐轉負

行政院主計總處周五（6日）將公布2月物價調查結果，隨著疫情升溫外出消費意願下滑，加以去年同期適逢農曆春節基期偏高，2月消費者物價指數（CPI）年增率極可能由正轉負，台灣是否有通縮徵兆，將是觀察重點。

今年春節落在元月，由於春節理容費、計程車資、褓姆費及相關年節食品會循例加價，CPI因而升至103.27，扣除年節因素，降至102.5，若物價維持平穩，在去年同期適逢春節，物價偏高的影響下，今年2月的CPI年增率僅0.1％。

惟依農產批發行情顯示，2月蔬菜、水果批發價的漲幅逐漸縮小，加以疫情擴大，國際油價走疲使得國內油料費下跌，這兩項因素將使得CPI漲幅再下修。

此外，依2003年SARS的經驗，疫情將降低民眾外食、旅遊、看電影等娛樂消費，而促使業者降價，2003年外食費跌1.13％，而娛樂服務費也跌1.1％，使得當年CPI連跌四季而出現通縮（deflation）。

這意思是，2月除了蔬菜、水果、油料費疲軟，外食費、娛樂服務費也可能因新冠肺炎而走跌，綜合這些現象，研判2月CPI的年增率極有可能由正轉負。

主計總處官員幾周前曾表示：「依過去經驗研判，隨著新冠肺炎蔓延，國人可能會減少外食及娛樂消費而使得物價下跌，不過，由於本次疫情在國內已獲控制，因此估計不會像2003年一樣，不會有通縮的疑慮。」

但隨著2月疫情升溫，今年是否真沒有通縮？還很難說，2月份CPI的變化將是觀察的重點。