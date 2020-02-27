金融業對陸曝險 月增218億元

富貴險中求還是來不及反應？金管會27日公布，1月底銀行對大陸曝險金額達新台幣1兆6,618億元，較去年底增加165億元，主要是投資部位增加，同時間壽險業對大陸投資亦增加20億元、證券業增加33億元，等於銀行、保險及證券元月共加碼投資大陸218億元左右。

據保險局統計，今年1月底壽險業對大陸曝險金額為新台幣2,623億元，比去年12月底增加20億元；產險業則為44億元，沒有變化；證券業對大陸曝險金額元月底是187.36億元，比去年底增加33.05億元，主要是加碼債券投資，銀行、保險及證券三業今年1月底對大陸曝險金額共計新台幣1兆9,472.77億元。

在金管會對曝險金額占淨值以80％為警戒線，及有新生逾放立即要以獲利打消下，銀行對大陸曝險金額及淨值占比不斷下降，到2019年12月為新台幣1兆6,453億元，占淨值比的46％，創下近年新低。

但這個逐月下降的趨勢在今年1月出現「反轉」，據銀行局公布，1月國銀對大陸曝險金額達新台幣1兆6,618億元，即比去年12月底增加165.18億元，但在放款與同業拆存上都是持平，主要還是銀行投資部位增加，金額看來應有165億元。

壽險業1月亦增加20億元左右的大陸曝險金額，1月底曝險餘額達新台幣2,623億元，比去年同期增加188億元，保險局解釋，主要是保險業增資大陸子公司或參股公司，如中壽去年增加對大陸建信人壽參股金額新台幣54億元，但受到人民幣貶值影響，折算回新台幣後，去年參股及直接投資金額只增加46億元；另外壽險業的人民幣存款亦增加134億元。

證券期貨業今年1月亦增加對大陸曝險金額33.05億元，主要是投資人民幣債券，1月底證券業對大陸曝險金額達新台幣187.36億元，若與去年同期相比，則增加65.18億元。

不過，大陸的新冠肺炎疫情是農曆年假才大爆發，之後開工也只有二個交易日，金融業是逢低加碼還是來不及反應，仍要看2月的曝險情況變化，才能有定論。