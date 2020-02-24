因應疫情部署 行庫全面啟動總行異地備援

大型行庫已全面啟動總行異地備援機制，其中兆豐銀已自24日起分組異地上班，地點選在其他兆豐的自有辦公室，包括兆豐金大樓及衡陽大樓等地，另外合庫金則選定包括位於天母的員工訓練中心、國父紀念館旁的寶通大樓、中崙總部大樓B棟為其三大備援處所，台銀則擇定武昌大樓、公庫部、公教保險部三棟樓進行異地備援辦公。

兆豐銀主管指出，除了設有重大疫情任務編組之外，總處單位應變措施及備援計畫均已備妥，目前總處的同仁已區分為核心業務人員及非核心業務人員，涉及營業中交易不能中斷的財務處、信託處、集中作業處、外匯營運處、洗防處等具有核心業務人員的單位，約200人已自昨日起啟動異地備援，分組上班。

台銀也已選定異地辦公處所，台銀主管指出，總行區主要業務單位將分散至武昌大樓、公庫部、公教保險部等行舍空間異地辦公，並陸續進行實地演練，此外，國內分行亦訂定區域分組、區域人力支援等因應措施。

合庫銀分行家數最多，合庫高層指出，目前已啟動三階段的異地備援，倘若疫情到最為嚴重的第三等級，即總行部室有人感染，就會啟動第三階段的總行採取AB兩班的輪班制。目前第一階段的備援先將財務投資、國外部的外匯、交割等業務、資訊部門納入異地辦公的範疇，並以天母員工訓練中心為第一備援場所。

兆豐銀也表示，包括分行的部分也有第一支援行及第二支援行的規劃，上周已經有多家分行已經進行備援演練，另外，跨區支援的備援也在規劃之內，例如北部的分行在台中備援；至於兆豐金旗下子公司，目前兆豐證券是分組分樓層、票券及產險辦公室亦已啟動異地備援措施。