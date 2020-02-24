金融業抗疫升級 居家辦公、異地分流成顯學

武漢肺炎疫情持續蔓延，不僅在陸台資銀行有因應措施，在台銀行應變措施也升級。民營金控中有北富銀、國泰世華銀與新光銀等總行已施行移地辦公機制，啟動人員區隔與備援計畫。

台北富邦銀行表示，2月5日起已啟動人員區隔與備援辦公機制，截至15日為止，總行單位已有超過4成員工，配合進行分散地點辦公。國泰世華銀行也表示，總行已經啟動移地辦公機制。

新光銀行表示，總行的金融交易室及後台已於2月初開始實施移地辦公機制，全行移地辦公相關機制也已規劃完成，將於近日陸續完成演練，會密切關注中央流行疫情指揮中心公布的狀況，若公司評估國內疫情有進一步蔓延，會規劃部分部門員工居家上班機制。

中國信託銀行表示，除了防疫措施外，金控及各子公司各單位也已擬妥異地備援計畫，包括人員名單及異地辦公的地點等相關事項，如國內疫情有變動隨時可啟動。

台新銀行則表示，總行目前皆暫無啟動相關機制，但已經建置完整的「營運持續計畫（BCM）」機制，並定期進行必要檢視及演練，其中包括完整的異地辦公應變措施，會視疫情發展需要，適時啟動異地辦公的措施，確保各項業務持續正常運作。

玉山金控也表示，各單位已事先制訂營運連續計畫，農曆年後規劃並啟動異地備援、分組上班、在家上班等方式，以維持正常金融服務。另外，不同部門工作型態及營運需求皆有所差異，因此玉山也特別針對會直接影響顧客服務的部門，進行應變計畫演練，以確保營運不中斷。

開發金表示，金控及各子公司於第一時間就已成立防疫小組，即時掌握最新訊息及採取必要的緊急應變措施，且視業務性質，採行居家辦公及異地分流工作雙軌並行的方式，目前相關演練與系統測試均已完成。（中央社）

公股銀行武漢肺炎應變升級 兆豐金200人移地辦公

因應武漢肺炎疫情蔓延，金融業升級應變措施，公股銀行已研擬移地辦公措施，若有員工染疫，另一組人也能立即異地備援，營運不中斷，其中，兆豐金已從今天起啟動，約200員工改在異地上工。

新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情燎原，金融服務業性質特殊，原則上除非主管機關宣布休市，不然就要開門營業，以確保客戶權益不受損，因此已提早準備應變措施。

在公股銀行方面，台灣銀行、土地銀行、兆豐金控、第一金控、華南金控、合作金控、台企銀及彰化銀行均已擬訂好移地辦公計畫，其中兆豐從今天上路，其餘大多公股銀行也已挑選好移地辦公地點及人員，等新辦公地點桌椅、電腦設備到位並演練完成後，會視需要，隨時啟動。

兆豐金表示，目前將兆豐銀總處同仁分為核心及非核心業務人員，財務處、信託處、集中作業處、外匯營運處、洗防處等具有核心業務人員單位，今天起已分組異地上班，地點選在其他兆豐的自有辦公室，人數約200人。

兆豐金指出，全國108間分行也已各規劃好第一支援行及第二支援行，並做好備援演練；子公司兆豐證券已有部分人員分組分樓層上班，包括兆豐證券、兆豐票券及兆豐產險，也都已選定備援辦公室應變。

土銀及台銀表示，已選好移地辦公地點及員工，目前正在儘速採辦公設備；台企銀也已挑選好1/3人員，等設備、演練到位便會啟動；合庫金表示，已有規劃員工依業務性質，異地備備援分組上班。

第一金不論總行、分行都已選定好異地辦公地點，規劃本週進行演練；華南金表示，已做好移地辦公措施的各項準備，有需要的話會隨時啟動；彰銀則說，從SARS（急性呼吸道症候群）以來就有定期更新、檢討移地辦公機制，將視需要規劃是否啟動。（中央社）

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