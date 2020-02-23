創新走捷徑 金融業務試辦超車監理沙盒

拚金融創新，業務試辦「超車」監理沙盒。據金管會統計，金融業獲准以業務試辦方式，嘗試新種業務或營運模式者，銀行局已有七件、保險局三件，加計證期局及保險局正在審核的四件，今年累計金融試辦業務將可逾14～15件，一舉超車金融監理沙盒已核准的七件。

台版金融監理沙盒2018年5月上路，允許現行法規仍未開放的新種金融業務或營運模式創新等可進入沙盒實驗，若證明可行，金管會將同步修正法規，允許實驗案商轉，到目前為止共有13件沙盒申請案，已核准七件進沙盒，兩件因不具創新實驗價值被駁回，一件申請人主動撤回，另有三件正在審理，其中還有一件是小型銀行申請異業合作辦理支付，極可能轉為業務試辦。

七件獲准進沙盒案中，凱基銀行申請與中華電信合作，透過電信帳單等資訊，強化客戶徵信，即透過客戶繳交電信帳單的情況，提供信用小白（過往沒有金融交易者）信用卡或小額貸款，這部分其實不涉修法，最後只要銀行公會修正安控基準，因此金管會在去年「增開」業務試辦的管道，即已取得金融特許證照的金融機構，若想創新的部分不涉修法，即可用業務試辦，相對會比進沙盒更快速。

目前趨勢即是金融機構多數將走「業務試辦」，如台北富邦銀試辦智能理財「奈米投」；凱基銀繼續試辦身份認證機制；國泰世華銀試辦在全聯便利中心開設金融服務站；花蓮二信、新竹一信試辦雲支付金融卡；國泰人壽試辦電子不給付函；中國人壽測試人臉辨識及台灣人壽的理賠文件拍照上傳等。

這些都是現行金融機構可以做的業務，只是要增加一些創新、或想往前多走一點，但似乎是「灰色地帶」或不確定是否安全，謹慎一點的金融機構就會申請試辦。

今年如九家壽險結合兩家產險要試辦日額醫療險理賠區塊鏈技術，即不會走沙盒；而監理沙盒正審理的三案，有一案希望協調改走試辦，剩下兩案都是新創科技業者，都沒有金融業執照，必須走沙盒，因為不熟悉金融法令，有較長的輔導與補件期，因此預期金融業務試辦案，可能很快就是沙盒案的兩倍。