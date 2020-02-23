股票債券化 助攻台股ETF錢景

殖利率當道，股票債券化將助揚台股ETF後市。由於市場利率幾已一片「躺平」，不僅債市難賺，連同法人看待台股的角度也和以往不同，大型行庫主管指出，現在已有「股票債券化」的趨勢，也就是比起大起大落賺價差，穩健的報酬率更重要，這將使貼近台股龍頭股或權值股、股息收益這類型的ETF後市更有發展動能。

去年多家公股行庫在財務投資大發利市，比起債券投資的貢獻，台股投資成長更受矚目，不過在選股上，各大行庫一律選擇高殖利率的個股，除了合庫選股的平均殖利率水準最高達9％，其他行庫投資台股的平均殖利率水準也都在5、6％左右，殖利率儼然已成為各大行庫投資台股的「王道」。

由於市場普遍預期「股優於債」及奉行「殖利率為王道」的標準，讓台股ETF未來受法人熱捧的空間更大，金融圈人士指出，若單看ETF的受益人數，絕大部分的受益人仍為自然人，例如元大台灣50ETF總受益人數（指投資人數）為10.34萬人，另外總ETF規模以335億元居次的元大高股息ETF總受益人數18.77萬人。

其中法人占總投資戶數比重相當低，但投資規模卻相對「以一抵十」，甚至相關投資部位占ETF總規模比重已多達半數，倘若未來法人基於投資風險、收益的雙重考量，更往ETF趨近，那麼ETF的規模擴張速度將更快。

此外，據了解，證交所也鼓勵各大投信繼續發行更多元的台股ETF標的，以讓投資人更能「各取所需」，又能避免重押某單一個股的投資風險，現在不僅證交所原先鎖定的自然人投資目標群，連法人都為了「趨吉避凶」，直接加碼ETF，對於該現象，也有金融圈人士看好未來ETF在國內股市會更有發展潛力。