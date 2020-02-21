防駭添保障 資安險投保夯 去年增3.5倍

資安威脅無所不在，資安專家指出，任何可以遠端控操的智慧型電子裝置，都可能被駭客入侵，產險公會及產險業者從2019年開始即積極舉辦資安險研討會，讓投保案件有近3.5倍成長。

據保發中心統計，資安保護險和資訊系統不法行為保險等，2019年總投保件數為417件，總保費近8,300萬元，平均每一件的保費約20萬元；與2018年的88件、5,238萬元，平均保費近59.5萬元相比，去年投保件數雖大成長，但平均保費卻大降。

產險業者表示，主要是數家產險業如富邦產、國泰產以及新光產險等業者都推出較平價的中小企業資安險，另外，提供中小企業簡易快速的投保方案，也讓中小企業的投保意願相對提升。

產險公會先前依保險局要求，和保發中心成立「資安保險專案推動小組」，彙整市售資安保險承保種類及保障範圍，因應產業風險保障，在去年8月底研議完成資安防護保險，承保企業因發生資安事故對第三人依法應負之賠償責任及因而發生之抗辯、高額鑑識服務費、復原費用、官方調查及通知費用，產險業者表示，預計今年第二季，新資安險保單即可開始銷售。另外，產險公司近一年也持續舉辦多場資安研討會，讓更多的企業主管可以了解企業資安風險以及投保資安險的重要性。

不過，產險業者認為，資安險2019年投保件數成長率高達近3.5倍，主要仍是因基期低，若和國內企業數相比，現今資安險投保情況並不算普及，因此，未來資安險投保還有相當大成長空間，雖然企業認同有資安風險，但大部分的企業都還沒有應該投保資安險的認知，尤其在預算有限的前提下，多以為只要多買些「防毒設備」即可防毒。