瘋美元 銀行祭高利搶客

美元近期強強滾，美元指數更創三年新高，國人開始瘋美元。包括中信、永豐、台新、新光、台北富邦銀等都看準這波美元強勢、美元需求激增，相繼推出美元優利方案來搶市，其中，台新銀的外幣活存專案不到二個月就吸金逾新台幣260億元。

就這波美元優利專案來看，中信銀針對既有存款換匯轉存客戶打出14天3％、1個月2.28％、3個月2.08％的高利吸睛，而北富銀則推出美元三個月年息2.58％、永豐銀則打出五個月期2.08％的高利優惠，台新銀則是2％，新光銀則是3～6個月美元定存最高2％。

銀行業者指出，由於專案都是限時、限量，且臨櫃辦理的額度較高、利率較網銀優惠，所以許多民眾不畏疫情湧入分行臨櫃辦理。以永豐銀行來說，2.08％的高利就限定臨櫃辦理、新資金（由他行轉帳匯入、換匯或現鈔存入美元資金），且單筆最少3萬美元，而網路辦理利率就沒那麼高，而是分為五個月1.98％（限永豐銀行薪轉戶、尊榮理財客戶、房貸戶、mma兒童帳戶但不限新資金）、五個月1.9％（其他客戶，不限新資金）。

中信銀則是分五大通路各有不同的門檻與利率。其中，「既有存款換匯轉存」可用網銀或臨櫃，最低要存5千美元才有14天3％的利率，「新台幣定存解約轉存」、「外幣新戶」、「數位外幣新戶」則是六個月2％，其中，外幣新戶、數位外幣新戶（108年6月1日後開戶的）都是1千美元就可承作。

北富銀則是推出美元三個月年息2.58％，限個人戶，且必須臨櫃辦理，門檻最低要1千美元以上，其中，新資金、新台幣活存轉存、新臺幣定存轉存、新臺幣定存最高有3個月2.58％，但原優利到期轉存者最高為3個月1.98％。

新光銀則是針對財管或一般客戶都可以，10萬美元以下1.9％，10萬美元以上2％，到3月底，或限量新台幣20億元，額滿不再收。

台新銀行則是2月底前「美利升活外幣活存專案」，強調最優惠的外幣活存，限新資金，五個月美元2％，門檻僅3千美元即可承作，中途有資金需求可隨時提領，保持資金調度的靈活性。（魏喬怡、彭禎伶、呂清郎、陳欣文）