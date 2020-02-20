南山記過案攸關內控 顧立雄要總座硬起來

南山人壽董事尹衍樑直接要求對副董事長尹崇堯與總經理許妙靜記大過事件，金管會主委顧立雄20日直言「不符合公司治理」，現在就是看南山「如何彌補及對金管會承諾」，強化董事會職能及總經理要能堅持專業，顧立雄說：「大股東如何生氣，你（指總經理）就是要能say no（說不）」，否則金管會就會要求南山人壽找到會對大股東說不的專業經理人。

南山人壽15日突然貼出公告，指2019年及2020年連續二年業績排名業界第三名，董事尹衍樑要求，副董事長尹崇堯及總經理許妙靜各記大過一次，以儆效尤。

但此公告是由董事要求，卻未經提案及董事會程序等，被金管會認定是不符公司治理及內控程序，要求南山人壽本周內對此案進行說明。

顧立雄解密，即15日的大過事件，其實是「小事」引起，即大股東尹衍樑的車子在停車場被撞壞，一時情緒失控要求懲處，顧立雄表示，此案某種程度反應大股東的個性，主管機關的立場，就是要抑制因大股東一時情緒興起對公司治理的傷害，顧立雄說：「我的關切對南山會有一定的警愓。」

15日當天除了尹崇堯與許妙靜被記大過的公文外，就是對南山人壽採購副總艾昌瑋記小過的公文，其因停車場管理不善，造成董事座車車頂與後方保險桿損傷，顧立雄說，就是因為此事引爆尹衍樑怒火，進而要求記大過，對南山公司治理造成傷害。

（彭禎伶 、 魏喬怡）