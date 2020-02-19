重開張綱維條款 顧立雄明親上火線解釋

委託書徵求重開小股東門檻，金管會主委顧立雄20日將親上火線解釋。金管會日前預告修正金融業委託書徵求門檻，加開200萬股（即2千張）的小股東徵求門檻，已在本月13日完成預告，今年股東會即將適用，但因為外界有人「放話」批評金管會重開「張綱維條款」，顧立雄決定親上火線解釋。

金管會在今年1月14日宣布，金融業委託書徵求人資格上，將新增最低持股200萬股（2千張）的門檻，讓小股東也能有機會徵求委託書，金管會主委顧立雄當時即表示，主要是一些金融工會來陳情，表示現行0.5％的徵求門檻，將不利工會參與。

原本委託書徵求門檻是持股80萬股（800張）或持股0.2％以上，但2018年在金融業部分刪去80萬股的規定，並在2019年上路，顧立雄坦言當初就是為了解決遠航董事長張綱維以7家投資公司分散徵求委託書，以持股4％但靠委託書徵求取得17.85％股權支持，奇襲三信商銀成功獲得5席董事的問題，規避金管會對金融股東的審查，所以將委託書徵求的小股東門檻800張部分刪除。

此規定上路後有許多金融機構工會陳情，強調金融機構股本大，只留持股0.5％的門檻，對小股東是無法達到的高門檻，因此金管會又在1月15日到2月13日之間預告「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第五條修正案，再重新增加2千張（200萬股）的門檻，強調之前持股門檻是由0.2％拉高到0.5％，增加2.5倍，所以持股數亦以800張增2.5倍，調高為2千張，即同倍數增加。

預告期間有正反兩派意見，有市場人士批評是重開張綱維條款，大開倒車，亦傳出是政治力介入，才會增加低門檻的部分，不過金融工會則是力挺新的修正，讓小股東也有機會參與。

由於當初修掉低門檻的是顧立雄，這次增加小股東門檻的亦是顧立雄，再加上放話的市場人士遲遲未現身公開表示意見，金管會決定維持預告條文，並由顧立雄親自解釋修法結論。

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