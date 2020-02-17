1月刷卡額大衰退 41月首見

新冠肺炎從農曆年假開始升溫，民眾不敢出門拜年、購物，元月信用卡刷卡金額僅近2,731億元，比去年同期衰退6.25％，是41個月來首見衰退；銀行局方面也稱，國人跨縣市刷卡約占四成，若大家不敢出門，恐影響這部分刷卡，但也可能網路購物、訂餐等刷卡費用增加，後續仍待觀察。

全球趨勢是走向無現金社會，政府也積極推動提高電子支付、行動支付比率，國內信用卡刷卡金額逐年增高、並屢創歷史新高，2019年全年刷卡金額達3.22兆元，等於可蓋55棟半的台北101大樓，除了刷卡金額再創新高，年成長率已達11.76％，創九年最大成長幅度。

但今年元月信用卡刷卡金額僅2,730.84億元，比去年1月少了182多億元，應是近11年來單月衰退金額最大的一個月，過去也曾發生月底是假日、延緩入帳，造成單月刷卡金額比前一年同期減少的情況，但多只少掉9～50億元。

如上一次單月刷卡金額比前一年減少是在2016年的7月，因為30及31日剛好是周六及周日，刷卡金額無法在7月入帳，因此當月刷卡金額1,834億元，比前一年7月少了17億元，之後長達40個月都是刷卡金額比前一年同期成長，所以今年1月的刷卡金額減少，是41個月來首見，且衰退幅度達6.25％，更是11年來單月最大衰退幅度。

今年1月是農曆新年假期，一般都會有年貨刷卡潮，再來就是假期出遊的刷卡消費金額，會在月底入帳，再加上1月30及31日都是一般上班日，應可正常入帳。

分析元月刷卡金額首見較大衰退，除了去年12月壽險市場並未如往年出現大規模停售效益，保戶趕在最後刷卡繳保費，會遞延到隔年1月入帳，其次即不排除不少人減少出遊、出國及逛商場，也會減少刷卡金額。

銀行局先前引用聯卡中心的資料指出，國人刷卡金額中有四成是跨縣市、跨區刷卡，且多是跨區到百貨公司消費，占約14％，其他是加油、超市、餐廳及旅宿，但裡面沒有分析國外刷卡金額占比，若疫情持續，有不少人會暫時取消出國、出差，刷卡金額也會受影響。