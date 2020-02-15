研訓院推估 疫情衝擊 新興市場上半年掀降息潮

新冠疫情對總經衝擊不確定性相當高，看似震盪放緩的金融市場，台灣金融研訓院14日提醒，「疫情中的走勢，不能當基本面行情看待」，目前觀察重點聚焦兩大部分：其一，如果2月下旬至3月初疫情控制情形持續穩定，股市可望回到經濟基本面，其二，若中國大陸以外國家出現較大規模社區感染疫情發展，國際股市仍持續呈現震盪走勢。

台灣金融研訓院金融研究所針對此波疫情，快速發布《武漢肺炎（新冠肺炎）對經濟金融情勢之影響評估分析》，作為【2020金融趨勢關鍵議題報告】的第一彈。

此份金融研究所長林士傑、副研究員陳鴻達合作的報告，提出七大觀點及建議：1.、歐美日央行持續寬鬆，聯準會最快可能在7月降息；2、預估人行第一季可能再實施定向降準注資，CPI破5％高度關注停滯性通膨危機；3、預估中國大陸首季GDP成長率影響程度恐達1％～1.5％，最快第三季才能回溫。

4、新興市場國家上半年恐再有一波預防性降息潮；5、嚴防東南亞國家疫情可能擴大，我國業者及國銀分行應提高警戒；6、國際機構首季恐再調降全球經濟成長預估，日本可能是下一波市場關注焦點；7、我國官方最新下修全年經濟表現，台商產能回流效應將促國際大廠轉單效應顯現。研訓院金融研究所並提醒，此波股市漲幅恐先以資金面投機而非基本面行情看待，尚不能表示市場對大陸經濟後市持正面看法，將持續觀察2月下旬至3月初走勢，第二季為觀察重點。

由於疫情集中在中國大陸，國際間的焦點多偏向中國今年GDP的可能減損，林士傑指出，更需注意歐美日央行的可能作為，芝加哥商品交易所（CME）的預測模型FedWatch顯示，美國聯準會下半年降息壓力大增，最快有可能在7月實施降息，屆時歐洲央行、日本央行預估有可能跟進。另外，新興市場國家面對疫情的衝擊，上半年也恐再有一波預防性降息潮，其中的東南亞地區公衛體系相對較弱，卻是銀行業近年的海外拓展重點市場，建議特別關注越南、柬埔寨等地，留意當地政府防疫政策、台商及當地企業經營環境變化。