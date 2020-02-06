國銀衝數位帳戶 排名大洗牌

應戰純網銀，國銀對數位存款帳戶發展腳步加快，積極搶進前五大。金管會銀行局官員6日公布最新統計，截至去年12月底，已有30家銀行開辦線上開戶業務，總戶數已上衝338.4萬戶，較前一季增加55.9萬戶，成長19.8％，較2018年底更呈現翻倍成長，年增率達124％。

銀行局指出，國銀從2016年第一季起陸續開辦線上開戶業務，發展到2018年時已有25家，2018年12月底時開戶數前五大銀行為台新銀77.3萬戶、王道銀31.5萬戶、國泰世華銀24.1萬戶、華南銀7.1萬戶和兆豐銀3.3萬戶。

去年永豐銀、一銀急起直追，雙雙搶進前五大。銀行局指出，永豐銀從2019年6月上線後，開辦三個月後就有11.7萬戶，至去年12月底更來到22.5萬戶，名列第四；一銀從2018年12月底開始發展，從原先的641戶暴增到2019年12月底的13.5萬戶，名列第五。

銀行局統計，截至去年12月底，開立戶數最多的前五大銀行依序為台新銀行179.3萬戶、國泰世華銀行46.5萬戶、王道銀行42.4萬戶、永豐銀行22.5萬戶和第一銀行13.5萬戶。

銀行局官員分析，數位存款帳戶發展如此快速，主要有兩大因素，一是因應純網銀發展，銀行為了有競爭力，數位化服務是發展趨勢；二是消費者習慣在改變，國銀也必須努力推動數位化的服務，才能給客戶更完善的金融服務。預期未來在新型肺炎疫情擴大發展下，臨櫃客戶將更減少，數位化服務勢必會再加速發展。

銀行局指出，數位存款帳戶依身分驗證方式不同，分為三類帳戶，就去年發展狀況來看，第三類帳戶（如他行存款或信用卡客戶、或既有自行信用卡客戶於線上開立的帳戶）開戶數最多，約130.3萬戶；其次為第一類帳戶（透過自然人憑證於線上開立帳戶，或於線上填寫資料再以臨櫃雙證件驗證開立帳戶），約104.4萬戶。

至於第二類帳戶（已開立自行存款帳戶的既有客戶於線上加開帳戶）的開戶數則約103.7萬戶。