彰銀拚獲利 五面向保成長

彰化銀行今年將以擴大存放款基磐、增加利差收益、強化資金運用、提升手續費收入、活化資產五大面向力拚獲利持續成長。此外，彰銀今年規劃，將持續盈餘轉增資，並妥適規劃發債，以充實第一、二類資本。

彰銀近日召開行務會議，去年彰銀累併稅前盈餘135.16億元，稅前每股盈餘1.35元，獲利持續持穩在百億元以上。彰銀指出，近年彰銀積極調整營運策略，藉由金融科技研發創新金融商品，增進市場競爭力、提升獲利能力，同時強化資本結構，於2019年獲得評等調升。

目前彰銀的資本適足性各項比率中，普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率分別為9.74％、10.91％及14.67％。彰銀主管說，未來各項業務仍將穩定成長，為兼顧業務發展與風險承擔能力，除審慎控制風險性資產的增加，並會透過每年營運所創造盈餘搭配審慎股利政策，以充實普通股權益資本。

此外，彰銀將視業務發展及市場情勢，妥適規劃發債計畫，以充實第一、二類資本。

在協助武漢肺炎防疫的相關因應措施方面。彰銀指出，將持續配合各級政府所訂定的產業紓困方案，以利受影響產業解決資金調度及營運周轉的問題。本次觀光旅館業受武漢肺炎影響頗大，彰銀配合交通部觀光局「振興觀光旅館業及旅館業融資信用保證要點」，辦理相關融資，以協助業者順利取得資金。

彰銀強調，若有個金放款戶因遭受疫情影響無法返回國內，或因自主健康管理居家隔離無法上班，或在第一線投入救護工作的醫療人員等，規劃本金緩繳或展延借款期間的服務；針對信用卡卡費延後繳款相關事宜，目前亦在規劃中。

彰銀主管說，將持續關注疫情的發展及對產業產生的影響，即時研擬因應措施，期能在政府防疫政策下，協助國人及企業共度難關。