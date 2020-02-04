美債利率直落 債券贖回潮來襲

美債利率直直落，尤其是武漢疫情更加重美債利率的下行壓力，數年前發行美元債券的國銀正面臨龐大的提前贖回潮，尤以大型行庫首當其衝。據指出，大型行庫對此已嚴陣以待，尤其是對於3月之後將陸續屆期可開放提前贖回的美債部位，行庫人士估計，至少超過5億美元。

金融圈人士引述10年期美債殖利率的變化指出，去年11月初，10年期美國政府公債殖利率為1.92％，但時隔不過三個月，10年期美債殖利率已降到1.52％，由於武漢疫情已衝擊全球股市，大筆資金湧入債市避險，接下來的利率下行壓力更大，數年前在利率高檔發行的這些美債，開放提前贖回的時限一到，恐怕提前贖回潮就傾巢而出。

對此，行庫高層指出，將採取吸收存款、拆款，以及發行新的美債等三大因應對策來應變。公股金融圈人士則認為，預估各大行庫在下個月吸收美元存款或市場拆款的力道會加大，以避免提前贖回造成美元資金部位不足，使美元放款或投資的資金需求「供不應求」；另一方面，若手中還有發債部位的行庫，可能會新發行較短天期的美債，例如5年期美債來因應不時之需。

各大行庫都有向金管會申請美元債券的額度，不過由於從2018年底開始，美國市場的氛圍由升息轉向降息，使美元債券利率由升轉跌，多家行庫手上滿滿的美元債券額度不僅「發不出去」，甚至前兩、三年發的債券，還被進行swap的交易對手提前call回，部分行庫因此必須向客戶贖回這些被交易對手提前call回的美元債券，額度大致從2～4億美元。

行庫主管說明，過去發美元債券以發行30年期零息債券居多，對這種長天期債券，銀行發行之後接下來就會和交易對手外銀進行swap，在IRS的機制之下，對方付給銀行長天期的固定利率，銀行則付給交易對手短天期的浮動利率；不過由於現在市場利率一路往下，一旦可開放贖回，只怕交易對手會急著向發債銀行call回，所以銀行必須及早應變。

由於2017、2018年所發行的債券的贖回期間，3月起就會進入「高峰期」，這也使得多家行庫的美元部位，可能會出現短時間內大幅「流出」的情況，必須要靠其他方式來彌補，接下來幾個月，金融業者競爭美元的情況會更激烈，包括已有行庫放大對於分行議價大額美元存款的授權，以提前儲備糧草以因應美元資金調度的不時之需。