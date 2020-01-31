助防疫 銀行優惠貸款急救援

防疫情，金融業也出錢出力。因應武漢肺炎疫情升溫，國內銀行紛紛加強全台ATM及分行消毒防疫工作，另外在個金業務上，提供醫護或疫情防治人員信用卡與房信貸帳款延繳服務，法人業務上，則提供受疫情影響的台資企業額度寬限或增貸，對防疫相關產業，如藥品、口罩及醫療器材製造商，提供短期貸款及表訂利率九折的優惠利率等，協助抗疫。

面對武漢肺炎疫情急遽升溫，許多國內生產醫療設備、耗材的企業擴大產能，協助全台防疫，玉山銀行表示，秉持長期支持中小企業的精神，結合信保基金，提供最高3,000萬元優惠利率貸款，補足台灣防疫相關企業在產業供應鏈中短期購料、銷貨及抗疫資金需求。

北富銀和國泰世華銀則針對台資企業因開工或出貨延遲、預期收帳入帳延後等原因以致於資金調度困難，理由充足者可申請額度寬限或增貸；北富銀更針對與疫情防控相關的產業，如藥品、口罩、醫療器材、相關設備生產等的中小企業，北富銀全力支應企業短期貸款或增貸需求，特別優先辦理申貸並提供最優惠利率。

北富銀表示，針對與疫情防控相關的產業客戶，一般放款實質利率均依風險等級及信用評等核給，信用評等越好，利率越低，一般而言大約是表定利率的九折優惠，另相關行業客戶如為因應疫情，提出短期貸款或增貸申請，北富銀同樣將視個案實際狀況，檢視信用評等、貸款條件及特殊需求，專案審核，務求全力支持客戶共度非常時期。

台北富邦銀行今年提早開工，就是為了因應武漢肺炎疫情對客戶的衝擊做準備，除了提升防疫等級所有行員配戴口罩且迎賓櫃台備有乾洗手、酒精等消毒配備，亦準備額溫槍、口罩；而全台總計542台ATM機台亦增加清潔與消毒頻次，降低客戶觸及病源的機會。

另外，客戶若因武漢肺炎疫情影響不得不滯留國外、目前處於自主管理狀態，或身為國內醫護、疫情防治人員，因工作之故導致無法繳交信用卡帳單或房信貸本息，玉山和北富都特別提供帳款延繳服務。