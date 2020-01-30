金管會穩軍心 緊盯四面向

受武漢肺炎疫情影響，台股30日重挫696.97點，跌幅5.75％，金管會分析，因為台股多日未開盤有「補跌壓力」，現階段台股有四大觀察重點，即武漢肺炎疫情、中美貿易摩擦、美國聯準會（Fed）利率政策及外資進出台股情形，若股市發生非理性下跌，必要時將採取相關穩定措施。

金管會表示，台股因農曆春節長假，從20日封關到30日才重新開盤，比其他亞股有「補跌壓力」，造成單日跌幅比其他亞股大，但單日成交量達2,754億元，是2007年7月之後、即近13年來的單日交易量新高，代表「有眾多投資人逢低承接」，對台股仍具信心。

大陸市場仍未開盤開工，而金融業對大陸曝險扣掉風險移轉後，仍有新台幣1.99兆元左右，其中銀行到去年11月底授信加上投資、拆存共1.71兆元，比前年底減少620億元；保險業去年12月底投資大陸金額是新台幣2,648億元，比前年底增加327億元；證券期貨業投資金額是154億元，比前年底增加近43億元。

金管會表示，各國股市短期內雖會受到疫情衝擊，但長期仍是會回歸基本面，台股有兩大利基，一是基本面有撐，國內上市櫃公司到2019年12月累積營收達34.05兆元，與2018年相比是持平，即並沒有受到景氣放緩影響，本益比19.57倍，現金殖利率3.67％，若加上股票股利，則股息殖利率可達3.82％，顯示台股基本面良好。

第二是資金流入大於流出，即政府推動經濟轉型創新，優化投資環境，透過前瞻基礎建設帶動投資、擴大內需，資金進來增多、出去減少，不論是廠商、經濟學者及國際預測機構，都預期未來台灣的經濟成長會再加速，盼投資人對台灣經濟有信心。

金管會表示，目前上市櫃公司受疫情影響或大陸延後復工者，已採行相關因應措施，包括通知客戶調整出貨時間、盤點防疫相關物資及掌握員工的動向、機動調整生產排配、復工後彈性調高產能、成立防疫因應小組等，到30日下午3點半，已有405家上市櫃公司（上市234家、上櫃171家）有發布重訊，大部分都表示沒有重大影響。