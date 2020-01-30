上月購屋、建築貸款雙創新高

2019年房市買氣強強滾，尤其第四季購屋旺季更是熱到高點，根據中央銀行公布的去年12月全體銀行購置住宅貸款（房貸）餘額及建築貸款（土建融）餘額各為7.413兆元及2.094兆元，雙雙續創歷史新高，且餘額年增率各為6.24％及12.71％，增幅各創113個月及97個月以來最大。

根據央行統計，去年12月底房貸餘額已連續35個月創新高，年增金額達4,351.29億元，年增率創2010年8月以來最大。

央行官員表示，第四季一向是房市旺季，去年更延續一整年來的溫和向上趨勢，且台商回流效應，激勵商用不動產熱絡，帶動住宅買氣，在自住客較積極進場支撐下，顯現相對好的成長。目前房市還是以自住需求為主，根據聯徵中心統計，最新至去年11月底的自住客占比約87.5％。

就房貸餘額去年的變化來看，去年下半年熱度好於上半年，第四季更是明顯升溫，去年11月房貸及土建融餘額月增各達564億元及326億元，延續在相對高水位。

央行官員指出，房市2016年落底後，連續三年溫和向上走勢，雖然去年夾在二次大選中間，熱度卻有增無減，代表自住購屋人進場意願不低，但基本上因為沒有投資客的炒作，不至於有大幅衝高的變化。

此外，房貸利率低無可低，利息負擔相對輕，也是刺激自住客進場的動力。

銀行房貸主管認為，央行政策利率連續14季未調整，各銀行狂推優惠低利率房貸搶客，優質戶利率1.5～1.6％左右，且全球主要央行寬鬆及降息風吹不停，利率反彈風險低，讓自住客相對安心。

土建融方面，年增率也呈現逐月擴大，去年下半年建商就提早為第四季房市旺季做準備。銀行房貸主管強調，還有年底的新完工交屋潮，周轉金需求增加，年增金額達2,362億元，年增率轉正已連續36個月。

目前商用不動產熱度仍在，帶動自住客進場意願高，儘管短期可能因疫情影響，使得看屋人潮減少，但如果賣方因此再降價，反而有利刺激成交率提升。