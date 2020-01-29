八大行庫緊急會議 訂四大SOP

據了解，趕在30日開市前，在財政部責成下，八大公股行庫經營高層28日已提前召開防疫緊急應變會議，有兩大重要決議，一是各行庫都組成「緊急應變小組」，二是「即時通報機制」，各大行庫旗下近1,500家國內外分行全面展開防疫大作戰，其中兆豐銀已經準備了超過3.4萬個口罩為全體海內外分行行員上緊發條。

八大行庫的大陸分行中，土銀和台企銀在武漢設有分行，相關情況最讓財政部關注；據指出，財政部從大年初一開始，就要二家銀行隨時通報武漢疫情的最新情況，包括土銀有六名台幹在過年前均未返台，全部留守大陸。

根據多家行庫在28日的緊急應變會議結論，八大行庫全面取消了原訂的新春團拜計畫，合庫原訂在2月3日召開的全行國內外經理人會議也改採「視訊」進行，不再集中到總行，董座雷仲達也作出指示，希望合庫在大陸各分行的行長，能夠在30日回到崗位，坐鎮防疫工作進行。

台銀董事長呂桔誠則親自出馬，擔任台銀緊急應變小組的召集人，台銀也展開了「口罩大作戰」，由國內大量採購提供口罩支援台銀在大陸的三家分行，台銀包括上海（包括嘉定支行）、福州、廣州三分行現在都各有約3千、2千個口罩預備到位。

其他四大項攸關國內外分行緊急應變管理的SOP應變措施，一是銀行員每天上班第一件事就是測量體溫，有發燒者馬上隔離；二是營業大廳備好耳溫槍、消毒水，且勸說進來營業廳的客戶戴口罩；三是大陸分行行長及其他海外分行的經理全面回到其管理的海外分行坐鎮指揮防疫進行；四是各大行庫旗下分行任何一家如傳出疫情，隨時要通報總行。

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