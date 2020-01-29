金管會信心喊話 國安基金備戰

武漢新冠狀病毒疫情延燒，美國道瓊指數重挫、國際油金價格動盪，台股30日開盤令人憂心。金管會29日宣布，證交所30日的新春團拜比照其他行政機關的做法取消，另外，金管會證期局也提出三大信心喊話，強調台股體質健全，投資人要有信心。

針對台股30日開市，國安基金也強調已作好備戰，若台股因為信心危機而出現失序的狂跌，國安基金將隨時召開委員會議討論決議是否進場，甚至若股市跌幅過大，不排除當日就進場。

除了政府基金之外，公股行庫則是另一個後援部隊，不少行庫原本就打算在今年第一季新建置台股部位，倘若疫情影響台股讓行庫有低接空間，這波行庫擬進場加碼的部位，合計至少可望上看500億元。

證期局指出，農曆春節封關期間，各國股市受到嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，普遍呈現下跌走勢，但依據主計總處今年1月21日發布去年及今年預測經濟成長率概估為2.73％及2.72％，預期今年度經濟成長可望持穩，加上上市櫃公司營收及獲利穩健，目前台股體質仍然相當健全。

其次是金管會將持續密切觀察「肺炎疫情、中美貿易摩擦變化、美國聯準會利率政策及外資進出我國股市情形」等因素，倘股市發生非理性下跌，必要時將採取相關穩定措施。另財政部表示，政府基金及國安基金必要時將適時評估是否進場，以維護金融市場秩序。

證期局指出，第三是為因應肺炎疫情，政府已採取相關防疫措施，台灣防疫工作良好，相信只要大家隨時關注衛福部或中央流行疫情指揮中心所發布的疫情資訊，並配合辦理各項防疫工作，一定可以讓讓防疫保持良好成效，投資人要有信心；金管會也會緊盯國際局勢，嚴陣以待。（工商 魏喬怡、朱漢崙）

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