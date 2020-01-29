去年信保融資 批發零售占近半

根據中小企業信保基金公布的2019年全年承保融資金額的行業占比，在20個行業別中，批發及零售業占48.04％最多，其次製造業占33.07％，第三是營造業占11.65％，其他行業占7.24％，各區域承保融資金額占比前三大為新北市、台北市、高雄市。

中小信保統計承保融資金額行業別分布，批發及零售業、製造業、營造業長期以來均是前三大行業，2019年全年也一樣。

進一步觀察批發及零售業的17個次行業別中，以機械器具批發業為最大宗，占比為10.4％，其次建材批發業占9.87％，第三至五大的食品／飲料及菸草製品批發業、家庭器具及用品批發業、化學材料及其製品批發業，占比各為5.89％、3.09％、3.01％。

製造業的27個次行業別中，占比最大是金屬製品製造業的7.73％，其次是機械設備製造業的3.79％，第三至五依序是基本金屬製造業、塑膠製品製造業、食品製造業，占比各為3.08％、2.71％、2.51％。

中小信保指出，2019年配合政府政策力挺中小企業，全年協助中小企業取得1.31兆元融資，承保金額1.03兆元，保證餘額0.64兆元，協助取得融資餘額為0.82兆元，均創四年來最高紀錄，而且全年承保戶數達11.88萬戶、創下歷史新高紀錄。

以地區別的承保融資金額占比來看，2019年六都中除台南市占比7.9％為個位數，其餘五都占比全部兩位數，依序為新北市18％、台北市17.3％、高雄市16.9％、台中市11.3％、桃園市10.2％，其餘市縣各為0.01～4.7％不等。

中小信保指出，基金自從1974年成立以來，累計至2019年底，已協助43萬餘家企業自金融機構取得747萬餘件融資，融資總金額達19.30兆餘元。主要是積極配合政府政策，並針對中小企業實際融資需求，研發符合各不同業別，及地方產業特色的保證業務。

2019年5月再推出「中小企業千億融資保證專案」，統計至去年12月26月的半年多，核保4萬1,822家中小企業、取得超過835億元資金，並預計實施到2020年底。

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