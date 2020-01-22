匯市封關 台幣貶回３字頭

讓出口商安心過好年，新台幣金豬年封關重回3字頭。銀行外匯主管指出，台股20日封關，新台幣則交易至22日，由於這兩天武漢疫情升級，讓外資撤離觀望，新台幣20日因此再度貶破30元大關，加上央行也沒有出手阻擋，終場新台幣貶值0.8分，收在30.006元。統計金豬年全年新台幣升幅2.46％，是六年來最低波動幅度。

匯銀主管表示，金豬年農曆封關日，外資延續前一個交易日的匯出力道，呈現歷年來台股封關後，罕見成交量不減反增的情況，也讓新台幣跌回3字頭。但出口商看到難得的好價格，拋匯需求跟著出籠，壓抑部分貶幅，盤中就在30元大關上下拉鋸。

匯銀主管指出，外資長假前操作保守，匯出但量能沒有急速放大，所以出口商進場拋匯，就把新台幣貶幅又吃掉，並未出現一面倒走勢。畢竟接下來就是春節連假，外資應該是等30日金鼠年開紅盤再做打算，關注假期間疫情後續發展而定。

統計新台幣近六年來的農曆年波動幅度，馬年貶值3.99％，羊年貶值5.61％，猴年升值6.89％，雞年升值6.88％，狗年貶值4.56％，波動幅度均大於豬年。

央行20日也發布，農曆春節前最後一個營業日，新台幣最高發行額2兆7,932億元、續創新高，較狗年最高發行額2兆6,175億元增加1,757億元或6.71％。央行發行局長施遵驊說明，主要是因為國內景氣改善，根據主計總處最新發布的2019年經濟成長率上調至2.73％，表現優於預期，加上台股上漲，刺激民間消費成長上揚至2.94％。

施遵驊認為，這次春節假期七天，「為確保全台3萬部ATM（自動櫃員機）不缺錢」，銀行備足現金，支應民眾現金需求增加，及銀行庫存現金提高，使得新台幣通貨發行餘額突破2.7兆元，通貨發行額（流通在民間的現金）達到高峰。