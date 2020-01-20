永豐金導入ISO 50001 通過驗證

繼2018年導入ISO 14001及ISO 14064-1的管理並取得英國標準協會（BSI）驗證通過後，永豐金控2019年繼續擴大溫室氣體盤查之據點範圍，同時導入ISO 50001能源管理系統及取得BSI驗證通過，並已規劃至2025年之永續目標，以期能逐步落實永續發展藍圖。

永豐金控總經理朱士廷表示，為提升更具體的永續作為與績效，規劃2021年納入所有營業據點進行溫室氣體之盤查，並於2025年以前，推動所有自有大樓完成ISO 50001能源管理系統之建置，讓組織整體之能源使用能更有效率與節能，期許能成為節能減碳之先鋒，並能與聯合國永續發展的目標接軌。

永豐金控為追求企業的永續經營，以更積極的作為實踐企業社會責任，於2018年成立「永續發展委員會」立下「誠信篤實、財富永傳、環境永續、社會共榮」四大使命。分別以「公司治理、顧客關係、員工照顧、社會參與、環境永續」五大領域，積極規劃推動永續發展藍圖，並為 「台灣永續指數(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)」成分股。

為使集團每一分子更能落實與系統化實踐對環境保護與永續作為的承諾，於2018年推動ISO 14001環境管理系統及ISO 14064-1組織溫室氣體盤查之建置，並於2019年導入能源管理系統，且於12月正式取得第三權威機構BSI依據國際標準ISO 50001驗證通過。

為積極回應永續發展國際趨勢，永豐金控導入董事會績效評核機制，並制定人權政策；於此同時，面對日益嚴峻的氣候變遷議題，對全世界所帶來的災害與地球環境巨大的改變，將更落實溫室氣體與能源使用的管理。

永豐金表示，未來將藉由溫室氣體盤查機制、環境管理系統與能源管理系統導入活動，讓員工能了解氣候變遷對未來生活的影響，也期許透過活動的展開，讓永豐金能成為更環保且具有低碳作為的組織。