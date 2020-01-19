行庫徵才 上看2千人

公股行庫除了因應每年的退休潮，為了強化服務及年輕化，每年也都會積極徵才，今年單是第一銀行就規劃徵才700人、合作金庫銀行400多人、華南銀行400～500人、彰化銀行近300人，合計徵才名額已逾千人，如果再加上土銀、台銀和臺企銀，整體公股徵才數可能近2千人。

一銀今年國內人力需求預估約700人，除了一般行員及MA，資訊、客服、電話行銷、防制洗錢人員及經驗行員都是招募重點，目前已規劃招募355人，其餘人力將視下半年業務實際需求、不定期招募。

合庫銀預估，今年整年度所需人力將配合inno lab（創新實驗室）第一季開辦及各項業務需要，合計約要400餘人，主要是希望培育銀行數位人才。

合庫銀主管說，因應數位金融時代來臨，改變了傳統金融業的服務模式，也使得人才需求類別相繼改變，除了專業人才，為了拓展年輕數位族群、經營社群網路及客戶體驗管理等業務發展方向，對於資訊、通訊及網路等跨領域人力相對重要，因此近年除積極延攬商學背景畢業生，也同時招募具資訊、理工等背景的人才。

華銀今年預計配合年後轉職潮與畢業季，規劃兩次大規模新進人員招募，另將視業務需要辦理兩至三次彈性招募，合計招募約400～500人，其中有三分之一為理財人員，其餘為一般行員、專業人員與儲備菁英人才。

彰銀今年的徵才主要類別為一般行員、客服、資訊及法務人員等，且為因應金融數位化及創新科技的趨勢，彰銀把資訊及法務人員列為今年徵才重點。彰銀表示，將委託金融研訓院辦理年度招募，職缺近300名，屆時將視人力狀況再增減。

臺灣企銀目前還沒有明確的徵才人數，僅強調將依人員離退及各業務人員需求，透過人力銀行網站、產學合作等方式多元管道徵才，以吸收各產業有經驗的人才。