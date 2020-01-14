去年首破6千億 金融業獲利創新高

股市好，金融業才是真的金飯碗。金管會主委顧立雄14日宣布，2019年金融業稅前獲利共達6,341億元，相較前年的5,212億元，大幅成長21.66％，且創下新高水準。其中銀行業稅前獲利4,071億元，首度突破4千億元；證券期貨業和保險業稅前獲利各為565億元和1,705億元，三業別稅前獲利都創下新高，全體金融業合計獲利更首度突破6千億元大關。

台股加權指數去年漲幅達23.33％，創29年新高；台股上漲直接影響券商自營與承銷業務的收益，去年獲利突破400億元，投信亦因基金規模擴大，獲利穩定成長。

顧立雄強調，2019年金管會「作了很多事」，如推動金融創新、金融支援實體產業發展、金融商品多元化、鬆綁法規、強化公司治理、接軌國際等，展望未來，金管會的施政仍是會堅持監理與發展、創新與風險並重及平衡的方向。

顧立雄表示，2020年國際經濟情勢仍存有高度不確性，金融業仍有很多挑戰要克服，金管會將有十大推動方向。

一是推動財富管理新方案，2019年已宣布內容，即是要擴大開放高資產客戶的財管業務，多元化的商品與擴大投資管道，預期今年第一季相關法規上路後開放。

第是二擴大台商及國內企業資金調度管道，過去70～80％的台商都是繞道BVI等開立海外公司，才能在國際金融業務分行（OBU）開戶，總統已確定政策方向，由金管會與央行研議，允許國內企業在一定管理下可開設OBU帳戶，將由央行來考慮可開戶公司規模及交易額度，一定金額以下免逐筆申報。

第三是推動逐筆交易與零股交易；第四是純網銀開業，金管會規劃以API建置開發純網銀的即時監理系統；第五是強化保險資本能力，接軌IFRS17；第六是持續推動開放銀行；第七是公布普惠金融指標；第八是推動電子支付與電票條例二合一；第九推動修正證券投資人及期貨交易人保護法；第十是保險法修正條文，預計今年2月送立法院。