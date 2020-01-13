私校退撫儲金兩大新制 上路

中信銀連續六度獲選擔任「私校退撫儲金」信託銀行，中信銀總經理陳佳文13日指出，為讓私校教職員退撫保障更加完整，今年有兩項新服務，一是2020年1月1日起協助私校退撫儲金管理會陸續開辦退休金「分期請領」，二是啟動「人生週期基金為預設選項」等新制度，將對私校教職員的退休照顧從在職延伸至退休後。

陳佳文指出，中信銀六度獲選擔任私校退撫儲金之信託銀行，且受託管理「員工福利信託」客戶數逾400家、逾12萬名企業員工與私校教職員工受惠，客群涵蓋不同產業類型之國內知名企業，以及學校法人。

陳佳文表示，中國信託擔任私校退撫儲金信託銀行十年來，積極參與協助私校退撫儲金業務推動，2013年推出私校自主投資計畫、2015年因應Bank 3.0上線私校專屬的網路行動銀行，2017年推出人生周期自動投資機制。

今年因應國際潮流，推出退休後教職員分期請領服務，不僅退休教職員可把全部或部分退休金繼續投資現在產品組合，在職教職員亦可被動依據年齡在三種投資組合的人生周期基金配置不同比率，有機會獲取更高收益提升退休生活品質。

就績效來看，私校退撫儲金自2013年3月1日自主投資成立以來，至2019年12月31日止，各投資組合累積報酬率為保守型13.73％、穩健型44.35％、積極型45.35％，而2019年報酬率為保守型6.37％、穩健型14.74％、積極型19.41％，三種投資組合均繳出優異成績，但仍有64％教職員未作任何投資選擇，由平台自動導入保守型投資組合。

教育部私校退撫儲金監理會執行祕書賴俊男表示，目前基金規模已累積到600億元、5萬1千人加入，與中信銀的合約從2020年1月1日起為期四年，操作管理為群益投信，從2018年起算，也是四年一約。