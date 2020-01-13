運彩挹注運動發展基金 六年逾200億元

台灣運彩在12強棒球賽、周末24小時營業及新增排球助威下，2019年全年銷售416億元，繼2018年再次站上400億元，寫下運彩新紀錄。台灣運彩總經理林博泰表示，期待2020年台灣運彩銷售繼續站穩400億元，並努力超越世足年的436億元。

為感謝經銷商過去一年優異的業績表現，台灣運彩公司13日舉辦「2019年績優經銷商表揚大會」，並邀請主管機關教育部體育署署長高俊雄頒發獎項給經銷商以茲鼓勵。

台灣運彩銷售金額的10％挹注國家運動發展基金作為政府振興體育，發掘、培訓及照顧運動人才之用，因此，根據台灣運彩統計，2019年挹注41.6億元，總計這六年來累積挹注超過200億元，來到201.37億元。

在沒有世足賽加持下，2019年運動彩券銷售能夠再次站上400億元，林博泰說，可以歸納四關鍵因素：一、新增周末24小時投注，約增加了12億元。二、12強棒球賽帶動「棒球」銷售約增加了8.5億元，另中華隊於亞錦賽及12強都繳出好成績，讓棒球年度銷售逾130億元，居各球種之冠、占超過三成。

三、新增的「排球」賽事在顏值實力兼具的三位旅外球星加持下，消費者關注度高，排球有機會成為台灣運彩消費者最愛的球種之一。四、新增4千多場賽事後，讓運動彩券多銷售近30億元。

台灣運彩在2020年將續全力衝刺銷售成長，林博泰指出，2020年規劃全新推出「格鬥」賽事，以終極格鬥賽（UFC）為主，給消費者更具感官刺激的投注體驗。但寄望可以帶較大銷售成長則是在棒球、足球、網球等運動新增32種賽事、超過4千場比賽，預計可以增加10億元銷售金額。

另外，2020年的大型重點賽事以7月在東京舉行的奧運為主，因台灣已有多位優秀選手拿到東京奧運門票，台灣運彩將提供投注，讓國人一同共襄盛舉為中華隊加油，預計可以帶來12～15億元的業績；還有在舉辦歐國盃和美洲盃足球賽事，將有一個月採24小時投注，預計可以多帶來5～7億元的業績增加。

台灣運彩指出，因春節將至，自小年夜1/23（四）至大年初六1/30（四）01：45，將連續七天不打烊，提供24小時投注服務；年年加碼籃球特尾樂賠率最高8千倍，自1/16（四）連續加碼14天，消費者就有機會用100元抱回80萬元，讓民眾在歡度新年時，希望能為運動發展基金加碼，也為自己增添年終獎金。