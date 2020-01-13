家庭理財商機夯 國銀熱捧

家庭理財商機夯，國銀爭相熱捧。繼中信、台新、北富銀、一銀之後，元大銀、合庫相繼在2019年開辦家庭理財業務，其中元大銀分成兩級制，最低進場門檻為主戶300萬元、整體家庭資產1千萬元。元大銀財富管理部門主管引述最新統計指出，從2019年1月開辦家庭理財業務，迄今已累積1,575名主戶，相關家庭理財成員則已超過5千位，達5,025位。

合庫從2019年6月開辦家庭理財業務，半年內主戶客戶已超過300位，合庫現在則準備向下扎根，從原本主戶1千萬元、整體家庭資產5千萬元的單一門檻，放寬改成三級制，最低進場門檻規劃將為主戶500萬元、整體家庭資產1,500萬元，希望能藉此吸收更多家庭理財客戶。

元大銀財富管理主管指出，家庭理財自2019年1月推動快一年來，已有逾5千名會員；除了家庭理財，元大銀現行的非家庭理財就有分成四級VIP等級，最低進場門檻是30萬元就可成為VIP，共分成30萬元、100萬元、300萬元、1千萬元等四種不同等級VIP，2020年還將進一步加入3千萬元的最高等級VIP。

元大銀最新統計顯示，截至2019年12月底止，元大銀行有購買基金、保單等理財戶超過30萬元者，已有29萬6,353名財富管理VIP會員。

家庭理財門檻一般都有主戶及從戶（整個家庭理財）資產兩種互相搭配，前者是指申請者，後者即指該申請者的全體家庭成員在該銀行的理財總資產。在家庭理財的主戶門檻方面，包括元大、中信、北富等三家銀行，均以300萬元為主戶最低門檻，台新的最低門檻為100萬元，相對應的全體家庭資產為600萬元，進場門檻是開辦家族理財業務中最低的；中信相對應的主戶門檻則要300萬元。

不過，倘若台新的主戶門檻達300萬元，則整戶門檻則需要同時到2千萬元才可在其家庭理財分類中再升一級，相較於此，元大銀的主戶門檻達300萬元，相對應的整戶門檻則為1千萬元，與多數銀行的家庭理財主戶、全體家庭理財資產的分級門檻相較，仍有一定的競爭力。

開發家族理財商機的同時，國銀也拉低進場門檻，使得家族理財在業界競爭之下，更往「普惠金融」、「平民化」的方式前進。元大銀主管指出，元大銀所推出的二級制方案，已參考其他銀行的分類及門檻作法，最後拍定上述二級制的作法，也希望能透過更「平民化」的作法，吸收更多有潛力的財富管理新戶，再慢慢養成「大戶」。