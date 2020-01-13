春節來就送 元大銀大方送8萬份發財金、水

109年是農曆庚子金鼠年，元大銀行財富管理為讓客戶新年搏個好彩頭，共準備超過8萬份發財金、發財水要贈送給來行客戶，自109年1月13日起，客戶只要來分行就可獲得發財金或發財水乙份，數量有限，送完為止。

元大銀行今年在發財金、發財水設計上，以生肖鼠手捧金幣來發想設計，象徵新的一年「財運鼠於你」，發財金採多用途設計，客戶可將發財金珍藏於皮包內隨身攜帶，也可置於桌面當開運擺飾。

元大銀行除了送出受歡迎的開運小物，祝賀客戶新年「鼠不盡的財運和好運」，也趁勢發動更多行銷攻勢，即日起至109年3月31日止推出「新春鼠來寶」專案，無論新客戶或既有客戶皆可參加，客戶只須完成專案中福區、吉區中各一項任務，就可獲得限量「鼠來寶撲滿」，祝福客戶「鼠錢鼠不完」。

元大銀行財富管理主管表示，一年之初最適合擬定人生計畫及理財策略，元大銀行建議客戶將年終獎金、紅包最妥當的分配，並且定期管理與檢視資產配置。

元大銀行財富管理主管也指出，會員除了能享有尊榮實質權益禮遇回饋，還擁有專屬的財富管理團隊，提供兼具溫度與速度的專業理財服務，協助客戶達成累積資產的目標。

「開運水」、「發財金」招財運 台新銀金鼠年加碼開放領取

農曆春節即將到來，部份國銀都會贈送「開運水」與「發財金」給往來戶，讓客戶新年有個好彩頭，其中台新銀行延續多年傳統，準備了在金庫吸財氣的「開運水」和經廟宇誦經加持的「發財金」，13日起在全台分行發送給往來客戶。

台新銀行通路營運事業處副總經理潘嘉惠表示，為滿足客戶的需求，金鼠年特別加碼倍增開運水、發財金數量，共準備66,666瓶「開運水」與36,666份「發財金」，以6的數量進行安排，要讓客戶在金鼠年都能順順利利，有鼠不盡的好運及財富。

潘嘉惠說明，台新銀行今年為客戶準備的開運水特別選在吉日吉時放入金庫，讓水先吸收金庫中的財氣再贈送客戶，民眾拿到開運水像徵將財氣帶進家門。

並且也準備了以生肖金鼠進行設計的發財金，水滴型的身體象徵「遇水則發」，兩個耳朵上各有一個福字代表「雙福臨門」。36,666份「發財金」在吉日分別送到北部的金山財神廟，及南部的北港朝天宮誦經加持，民眾拿到發財金後放在皮夾、皮包或保險箱中，可招來財氣。

台新銀行也為小朋友準備「老鼠娶親」、「鼠來寶」兩款立體鼠年小提燈，台新YBO會員可至台新全台各分行領取鼠年小提燈，兩款限量各2,500份，送完為止。

潘嘉惠提醒，小朋友在春節期間領到長輩發給的壓歲錢，正是父母親為孩子進行理財教育的好時機，兒童YBO（Young Banker Officer）會員銀行，建議家長們在春節後幫小朋友開立兒童帳戶存紅包，從小學習儲蓄並認識理財工具，搭配台新兒童會員專屬的記帳本，及早樹立正確的理財觀念。

(工商時報 呂清郎)