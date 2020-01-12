出口連兩個月成長 2020台灣GDP外資業者唱旺

牛津經濟研究院、法國外貿銀行經濟研究團隊看好台灣2020年經濟表現，牛津經濟研究院最新「DATA INSIGHT」報告以台灣的出口表現作為分析主題，指出台灣的出口近兩個月都有明顯增長，強勁貿易轉移（訂單移轉）再度出現，且此現象將不僅限於短期效應，預計2020年台灣出口增長趨勢可望繼續，因為進口年增率也成長13.9％，其中資本貨物進口年增率高達66.3％，這是屬於投資設備項目，代表2020年可望實現「健康的」投資增長。

法國外貿銀行亞太區經濟研究團隊指出，台灣的外人投資（FDI）對GDP的貢獻比，已從2017年的1.3％激增至2019年的2.2％，估計2020年會保持增長，台灣將成為亞洲發達地區資本支出擴張最快的唯一市場。

法外貿銀認為，台灣在2019年的經濟增長已位居亞洲四小龍首位，稍早已預估台灣2020年GDP年增長將再達2.6％，和2019年保持相同的步伐，在亞洲競爭國當中保持相對的強勁表現。

法外貿銀分析，過去台灣對大陸高度依賴，經過中美貿易戰洗禮與供應鏈重置，「台灣抓住機遇」，克服不確定的驅動來源，例如對2019年經濟不利的旅遊業，獲得改善，台灣出口現在更加多樣化，而帶動經濟來源也新增培育新產業和供應鏈，尤其是5G、數據中心和可再生能源方面。

牛津研究團隊則指出，以美元計算的台灣商品出口收入在2019年12月出現年增率4.0％，是連續第二個月成長，是來自於大陸貿易轉移顯著，加上對美國出口繼續保持強勁增長，特別是商辦機械、數據自動處理機和電信設備的運輸方面，一改2019年前十個月的出口低迷態勢。