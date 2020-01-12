搶救REIT 金管會擬准投資海外

不動產投資證券化（REIT）在台發展16年，目前僅剩七檔掛牌，為了讓REIT「起死回生」，金管會已確定要推動修法，將REIT由現行信託架構改為投信基金，並規劃比照新加坡模式，讓REIT也可投資全球的不動產，台灣投資人即可當「國際化包租公」。

REIT自2003年不動產證券化條例過關，到2005年首檔商品上市，16年來只有十檔發行，中間還有三檔因不動產增值，清算下市，目前只剩七檔掛牌，主要都是壽險業持有的不動產，「惜售」而不願清算。

證期局分析REIT市場不旺的五大原因，即台灣房價租金偏高、信託架構由未必具有不動產專業的受託機構主導、法規綿密程度較高、受託者經營心態保守、發行意願低等，簡單來說，台灣好的不動產標的壽險資金搶破頭，很少釋出，REIT又採信託方式，由銀行主導，法規則多如牛毛，銀行不敢擔責任，投資決策保守，造成REIT沒有話題，投資不活絡。

證期局副局長蔡麗玲率人訪新加坡，了解新加坡REIT規模在十多年間就成為亞洲第二大的原因，新加坡在2007年開始大力發展REIT，到2019年9月就有36檔基金模式及九檔商業信託模式發行，市值約新台幣2.3兆，占其資本市場10％，且多是機構法人投資。

證期局也提出八大建議，一是REIT可兼採基金架構發行，由投信的專業經理人管理，且可增加不動產管理機構的角色；二為發起人扮演關鍵角色，可有相關誘因鼓勵發起人支持REIT，即可能放寬發起人（不動產原持有人）投資REIT的持股限制。

三是允許發起人與管理機構為關係人，建立內控制度避免利益衝突，即可以允許集團共推REIT；四是估價制度應有明確規範，確保評價公平合理；五是營造友善REIT投資環境，以利產品多元化，即考慮比照新加坡，可投資海外不動產；六是健全公司治理規範，提升投資人信心；七是適度簡化REIT審核程序；八是REIT借款比率可適度調整。

其中最重要的就是比照新加坡，可投資海外不動產；例如可投資大陸、日本、東南亞及歐美等地的不動產，增加持有不動產的多元性及投資話題。